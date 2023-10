Ein regionaler Riese entsteht

Neuer Riese in der Region: Die Volksbank Allgäu-Oberschwaben mit Sitz in Leutkirch und die Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal (Laupheim) wollen im kommenden Jahr fusionieren. Dies haben die Vorstände der beiden Banken am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz in Bad Waldsee bekanntgegeben. Der Zusammenschluss verspreche nicht nur Synergien für beide Häuser, sondern auch „Mehrwerte für Mitglieder, Kunden, Mitarbeitende und die Regionen Allgäu und Oberschwaben“, kündigen die beiden genossenschaftlichen Kreditinstitute an. Die Vertreterversammlungen beider Häuser müssen im Juni 2024 noch über die Fusion abstimmen.

Das neue Institut wird die größte Genossenschaftsbank im Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“ sein und soll den Namen „Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG“ tragen. Geführt wird die Bank von den vier Vorständen der beiden bisherigen Finanzinstitute. Josef Hodrus übernimmt das Amt des Vorstandssprechers. Die neue Volksbank wird eine Bilanzsumme von fast fünf Milliarden Euro ausweisen und mit 620 Mitarbeitern mehr als 81.000 Mitglieder und nahezu 150.000 Kunden betreuen.