Nächster Höhepunkt in der genossenschaftlichen Fusionswelle: Die Volksbank Allgäu-Oberschwaben mit Sitz in Leutkirch und die Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal (Sitz in Laupheim) wollen im kommenden Jahr fusionieren.

Dies haben die beiden Kreditinstitute am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im oberschwäbischen Bad Waldsee bekannt gegeben. Wenn alles glattläuft, entsteht dabei die größte Genossenschaftsbank im Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“ und auch eine der größten in ganz Baden-Württemberg.

„Wir sind heute sehr, sehr glücklich“, sagt Josef Hodrus, Vorstandssprecher der Volksbank Allgäu-Oberschwaben und auch der künftig fusionierten Bank.

Andere Volksbank wird überholt

Mit dann knapp fünf Milliarden Euro Bilanzsumme stößt die neue Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG, wie die fusionierte Bank heißen soll, nicht nur in die „Top Ten“ der baden-württembergischen Volksbanken und Raiffeisenbanken vor, sie wäre auch auf Augenhöhe mit den großen Kreissparkassen.

Die bisherige Nummer eins im genossenschaftlichen Sektor in der Region, die Volksbank Ulm-Biberach, fällt dann auf Platz zwei zurück, an dritter Stelle folgt die frisch fusionierte Volksbank Bodensee-Oberschwaben (Tettnang), die erst in diesem Jahr aus der Verschmelzung der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang und der VR-Bank Ravensburg-Weingarten hervorgegangen ist. Auf den weiteren Plätzen landen schließlich die Volksbanken in Tuttlingen, Aalen, Albstadt und Balingen.

Der Name „Laupheim-Illertal“ verschwindet

Dass das neue Kreditinstitut den Namen Volksbank Allgäu-Oberschwaben tragen und damit „Laupheim-Illertal“ komplett verschwinden wird, sei ein einvernehmlicher Beschluss gewesen und beschreibe das künftige Geschäftsgebiet der Bank am besten, versichern die beiden Laupheimer Vorstandsmitglieder Stephanie Bernickel und Markus Langner.

Beide werden die neue Volksbank gemeinsam mit Josef Hodrus und dessen Leutkircher Vorstandskollegen Werner Mayer führen. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich über etwa 100 Kilometer von Laupheim im Norden bis nach Lindau im Süden und von Leutkirch und Isny im Osten bis nach Bad Waldsee im Westen.

Aber die größten Gemeinsamkeiten haben wir mit Laupheim-Illertal. Josef Hodrus

Auf die Frage, warum man nach Norden und nicht innerhalb des Landkreises Ravensburg in Richtung Schussental und Bodensee fusioniert, reagiert Hodrus lächelnd etwas ausweichend. Ja, man kenne sich und spreche auch miteinander. „Aber die größten Gemeinsamkeiten haben wir mit Laupheim-Illertal“, betont der Allgäuer. Ob es sich bei den Gesprächen um Sondierungen oder nur den üblichen nachbarschaftlichen Austausch gehandelt hat, lässt Hodrus bewusst offen.

Keine Ausdünnung des Filialnetzes

Jetzt finden laut dem Vorstandssprecher „zwei starke Banken“ zusammen. Neben den üblichen Synergieeffekten gehe es vor allem darum, „nachhaltig erfolgreich zu sein und selbstbestimmt zu bleiben“. Die künftig knapp 630 Mitarbeitenden betreuen dann fast 82.000 Mitglieder und gut 147.000 Kunden.

Die Zahl der Mitarbeiter soll im Rahmen der Fusion nicht verringert werden, versichern alle vier Vorstandsmitglieder. Und auch für eine Ausdünnung des Filialnetzes gebe es keine Pläne, sagt Mayer. Beide Banken zusammen haben 20 Geschäftsstellen und 19 SB-Stellen. Der juristische Sitz der künftigen Bank soll zugleich Leutkirch und Laupheim sein.

Trotz „großer Schleifspuren bei Wohnbaukrediten“ laufen die Geschäfte der beiden Institute gut, versichern die Vorstände. Bei den Krediten sei in den ersten drei Quartalen des Jahres ein Wachstum zwischen „gut zwei Prozent“ (Laupheim-Illertal) und 2,6 Prozent (Allgäu-Oberschwaben) zu verzeichnen, bei den Kundeneinlagen gebe es „leichte Rückgänge“. Beide Regionen seien stabil und wirtschaftlich hochattraktiv.

Halbe Milliarde Euro Eigenkapital

Nun will man sich voll auf die Umsetzung der Fusion konzentrieren: Dabei stehe die Information der Mitglieder und Vertreter beider Häuser im Fokus. Denn letztere müssen dem Zusammenschluss in zwei getrennten Versammlungen im Juni 2024 noch zustimmen,„mit einer Quote von jeweils 75 Prozent plus x“.

Wenn dies gelingt, werde im Herbst die juristische Fusion rückwirkend zum 1. Januar 2024 erfolgen. Die neue Bank verfügt dann über mehr als eine halbe Milliarde Euro Eigenkapital. „Das gibt Kraft, Mut und Zukunft“, sagt Hodrus.

Ob die neue „Großbank“ dann ein gutes Konstrukt für die kommenden Jahre sein wird oder schon bald der nächste Schritt erfolgt ‐ etwa in Richtung Bodensee-Oberschwaben oder Ulm-Biberach, muss sich noch zeigen. „Wir konzentrieren alle unsere Kräfte auf die jetzige Fusion“, sagt Hodrus. Derzeit gebe es keine weiteren Pläne. „Wir können aber auch nicht sagen, was in der nächsten Generation passieren wird“, fügt der Bankmanager an.

Bald nur noch 150 Banken bundesweit?

Die Wissenschaft spricht da eine klare Sprache: Laut der sogenannten Weimann-Studie soll die Zahl der Banken in Deutschland von derzeit knapp 1500 bis zum Jahr 2035 auf nur noch 150 bis 200 schrumpfen. Vor diesem Hintergrund ist noch von einigen Zusammenschlüssen auszugehen ‐ sicher auch in der Region.