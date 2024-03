Ein 13. Monatslohn für Schweizer Rentner?

Ehemalige Mitglieder der Schweizer Regierung können es sich gut gehen lassen. Die früheren Bundesräte kassieren eine üppige jährliche Staatsrente in Höhe von rund 230.000 Schweizer Franken (241.000 Euro). Fünf von ihnen sorgen nun für heftiges Kopfschütteln: Ausgerechnet die gut betuchten Expolitiker missgönnen ihren normalen Landsleuten eine Rentenerhöhung von maximal 2450 Franken jährlich.

Kurz vor der Volksabstimmung am kommenden Sonntag über eine 13. Monatsrente für Schweizerinnen und Schweizer verfassten die früheren Bundesräte einen Brief an die Schweizer Senioren: „Wir wenden uns heute mit ernster Besorgnis an Sie“, zitieren die Freiburger Nachrichten die Verfasser, darunter die ehemaligen Bundespräsidenten Adolf Ogi und Pascal Couchepin. „Was verlockend klingt, ist brandgefährlich“, heißt es weiter. Der Tenor des Briefes: Die 13. Rente sei nicht finanzierbar.

Auch die aktuelle Regierung, Wirtschaftsverbände und die rechtsnationale Schweizerische Volkspartei warnen vor einer Extrazahlung an die Älteren. Die meisten Pensionierten, so urteilt die Regierung, seien auf eine 13. Rente überhaupt nicht „angewiesen“. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), die Sozialdemokraten und die Grünen hingegen wollen die Rentnerinnen und Rentner besserstellen, um Altersarmut zu vermeiden.

Schweiz gehört zu den teuersten Ländern der Welt

Nun sollen die Bürgerinnen und Bürger im Schweizer Rentenstreit entscheiden. Konkret geht es bei der Abstimmung um die Zahlung einer 13. staatlichen Rentenzahlung aus der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV). „Praktisch alle, die öffentlich gegen unsere Initiative antreten, schwimmen persönlich im Geld“, schimpft der Gewerkschaftspräsident Pierre-Yves Maillard. Die seit 2021 angefallene Teuerung habe bereits eine ganze Monatsrente aufgefressen.

Tatsächlich ächzen besonders ärmere ältere Menschen unter dem Kostenanstieg: Mieten, Krankenkassenprämien, Stromkosten, öffentlicher Verkehr und Lebensmittel, fast alle Preise gingen in den vergangenen Jahren nach oben. Ohnehin gehört die Schweiz schon seit Langem zu den teuersten Ländern der Welt. Im europäischen Vergleich schneiden die Schweizer Rentnerinnen und Rentner allerdings gut ab. Die kleinste „ganze AHV-Altersrente“ beläuft sich derzeit auf 1225 Schweizer Franken pro Monat, die Höchstrente auf 2450 Franken. Obendrauf beziehen die meisten Schweizer Zahlungen aus betrieblichen Pensionskassen. Nach Aufstellungen Schweizer Medien liegt die durchschnittliche AHV-Rente von 1874 Franken über der Standardrente in Deutschland und auch den Altersbezügen in Österreich. Gespeist wird die AHV aus Beiträgen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, des Bundes sowie Steuern.

Finanzierung eines 13. Monatslohn für Gewerkschafter kein Problem

In der Abstimmungskampagne melden sich auch Betroffene zu Wort: „Die AHV soll die Existenz sichern, aber das tut sie nicht mehr“, klagt der Rentner Jakob Hauri (71). Die Befürworter verweisen auch auf die noch immer vorhandene Benachteiligung der Frauen im Beruf. Die 13. AHV-Rente würde den Frauen mehr finanziellen Spielraum geben. „Wir Frauen erhalten weniger Lohn und übernehmen den Großteil der unbezahlten Kinderbetreuung“, erklärt die Rentnerin Ursula Mattmann (76). „Im Alter büßen wir dafür mit zu tiefen Renten.“

Und wer soll den 13. Monatslohn bezahlen? Die Gewerkschafter sehen kein Problem. Das Vermögen der AHV reiche aus, es werde bis zum Ende des Jahrzehnts um etwa 20 Milliarden Franken auf die Rekordsumme von 67 Milliarden Franken ansteigen. Schützenhilfe kommt von der Co-Fraktionschefin der Sozialdemokraten im Parlament, Samira Marti. Angesichts oft beschworener Untergangsszenarien für das staatliche Rentensystem erklärt sie: „Es wird seit Jahren gesagt, dass die AHV pleitegehen wird, doch es ist nie passiert und das wird es auch nicht.“

Ebenfalls am Sonntag stimmen die Eidgenossen über eine schrittweise Anhebung des Rentenalters von 65 auf 66 Jahre ab. Danach soll es an die durchschnittliche Lebenserwartung gekoppelt werden. Doch diese Initiative dürfte scheitern und spielt in Helvetiens Rentendiskussion nur eine Nebenrolle.