E-Bikes überholen klassische Fahrräder

Rund 15 Millionen Elektroautos will die Bundesregierung bis 2030 hierzulande auf die Straße bringen. Dass dieses Ziel wohl nicht erreicht wird, ist inzwischen weitgehend Konsens. Bei zweirädrigen Elektrofahrzeugen ist diese Marke hingegen in greifbarer Nähe: Gut elf Millionen E-Bikes waren Ende 2023 in Deutschland unterwegs. Und bei ähnlich hohen Verkaufszahlen wie im vergangenen Jahr wird spätestens Ende 2025 die Schwelle von 15 Millionen überschritten sein. „Das E-Bike“, sagt Burkhard Stork, Geschäftsführer des Zweirad Industrie Verbands (ZIV) am Mittwoch in Berlin süffisant, „ist das dominierende Elektrofahrzeug auf dem deutschen Markt“.

Während die vierrädrigen Pendants von Verbrauchern aktuell links liegengelassen werden und bei Neuanschaffungen der Verbrenner wieder hoch im Kurs steht, steigt das E-Bike in der Gunst der Käufer kontinuierlich. Erstmals wurden 2023 mehr E-Bikes verkauft (2,1 Millionen) als klassische Fahrräder ohne Elektromotor (1,9 Millionen).

Nach dem Party folgt der Kater

Für die Fahrradbranche, die direkt und indirekt mehr als 250.000 Menschen in Deutschland beschäftigt, ist das ein Glücksfall. Denn nach dem Corona-Boom dominierten in den vergangenen Quartalen die schlechten Nachrichten: Eine maue Nachfrage traf auf hohe Produktionskapazitäten und volle Lager, was Rabattschlachten zur Folge hatte. Das ging sogar so weit, dass einzelne Händler ihren Lieferanten Prämien für die Nichtlieferung zuvor bestellter Fahrräder zahlten.

Etliche, auch große Fahrradhändler, überlebten die abrupten Marktveränderungen nicht und gingen Pleite. Bis heute hat sich der Markt von den Verwerfungen noch nicht gänzlich erholt. Im Fachhandel, über den mehr als drei Viertel der E-Bikes und Fahrräder abgesetzt werden, erwartet ein Großteil der Händler, dass sich die Situation erst zum Jahresende normalisiert.

Vor allem bei den Verkaufszahlen zeigt sich das Dilemma: Die brachen 2023 im Vergleich zu 2022 nämlich um 13 Prozent auf vier Millionen Exemplare ein. Doch da vom rückläufigen Geschäft vor allem klassische Fahrräder und weniger hochpreisige E-Bikes betroffen waren, sank der Branchenumsatz nur moderat um vier Prozent auf 7,06 Milliarden Euro. Vor fünf Jahren, also vor Corona, lagen die Erlöse der Fahrradbranche noch bei vier Milliarden Euro, was zeigt, mit welchen Turbulenzen Hersteller und Händler zuletzt umgehen mussten.

E-Bikes und Leasing kurbeln das Geschäft an

Vor allem dem E-Bike ist es also zu verdanken, dass „die Katastrophe ausgeblieben ist“, wie ZIV-Geschäftsführer Stork betont. Das Segment sei der „Motor der Fahrradbranche“ und werde das auch bleiben. Die durchschnittlichen Verkaufspreise der Stromer steigen kontinuierlich und lagen 2023 bei 2950 Euro (2022: 2800 Euro), wohingegen Verbraucher für klassische Fahrräder im Schnitt nur 470 Euro auf den Tresen legten (2022: 500 Euro).

Zu einem wichtigen Treiber hat sich zudem das Fahrrad-Leasing über den Arbeitgeber gemausert (Stichwort Jobrad). Gerade bei E-Bikes und hochwertigen Fahrrädern habe das Finanzierungsmodell inzwischen „überragende Bedeutung“, sagt Uwe Wöll, Geschäftsführer des Branchenverbandes Verbund Service und Fahrrad (VSF).

Von dieser Entwicklung profitiert insbesondere der Fachhandel. Die Kunden, so Wöll, würden sich dort für „hohe und höchste Qualität - insbesondere bei E-Bikes - entscheiden“. Ablesen lässt sich das an den durchschnittlichen Verkaufspreisen, die im Fachhandel deutlich höher ausfallen. So wurden E-Bikes im vergangenen Jahr im Schnitt für 4190 Euro verkauft, klassische Fahrräder immerhin noch für 1484 Euro. Jedes dritte verkaufte Rad wird dabei per Leasing an den Kunden gebracht. E-Bikes und Leasing seien „die Boomfaktoren für den Fachhandel“, sagt Wöll.

Hinzu kommt ein florierendes Servicegeschäft, da die wenigsten Kunden die durchaus komplexe Technik bei E-Bikes noch selbst warten können.

Branche blickt optimistisch in die Zukunft

Vor diesem Hintergrund blickt die Branche durchaus optimistisch auf das laufende Jahr. Eine Marktsättigung sei weiterhin nicht absehbar - zumal der Trend neben dem Neukauf vermehrt auch zur Anschaffung von Zweit- oder Dritträdern, zum Beispiel für die Freizeit, den Sport oder den Transport, gehe. „Die steigenden Kosten für Mobilität, Energie, Mieten und Lebenshaltung sowie ein zunehmendes Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein sind Rahmenbedingungen, die die Beliebtheit von Fahrrädern und E-Bikes aktuell und sicher auch in Zukunft steigern werden“, prognostiziert daher ZIV-Geschäftsführer Stork und fordert von der Politik ein, „das Fahrrad nicht zu vergessen“ und dessen Potenzial endlich „vollwertig anzuerkennen“.

Der Appell adressiert vor allem den Ausbau der Infrastruktur, sprich gute Radwege. Dafür brauche es laut Stork mehr Investitionen. Er richtet sich aber auch an bessere industriepolitische Rahmenbedingungen. Denn den Herstellern hierzulande machen hohe Energiepreise und ein Mangel an Fachkräften zu schaffen. Dabei nehmen die Unternehmen aus der deutschen Fahrradbranche gerade mit Blick auf den Markt- und Innovationstreiber E-Bike laut Stork inzwischen weltweit die Vorreiterrolle ein. Diesen Vorsprung gelte es nicht aufs Spiel zu setzen.