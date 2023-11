Prozess

Dritte Glyphosat-Niederlage für Bayer in den USA in Folge

San Diego / Lesedauer: 2 min

Glyphosat wird in hohen Mengen in der Landwirtschaft gegen unerwünschtes Unkraut eingesetzt. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa )

332 Millionen Dollar Schadenersatz ‐ so lautet das Urteil der Geschworenen in einem Gericht in Kalifornien. Bayer aber ist überzeugt, sich in einem Berufungsverfahren durchsetzen zu können.

Veröffentlicht: 01.11.2023, 09:26 Von: Deutsche Presse-Agentur