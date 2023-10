Der Kampf gegen die Inflation wirkt sich zunehmend auf den Immobilienmarkt aus. Durch die gestiegenen Leitzinsen der Notenbank sind auch die Zinsen für Immobilienkredite gestiegen, weswegen sich weniger potenzielle Käufer eine Immobilie leisten können.

Die Folge: Verkäufer werden ihre Objekte nicht mehr so leicht los und gehen mit den Preisen runter. Deutschlands große Wohnimmobilienkonzerne wie Vonovia und LEG Immobilien mussten bereits einen Großteil ihres Bestandes neu bewerten und verzeichneten Milliardenverluste in den Büchern.

Auch TAG Immobilien, die sich auf ostdeutsche Städte wie Rostock, Dresden, Leipzig und Erfurt und das Berliner Umland spezialisiert haben, litten unter der Abwertung ihres Immobilien-Portfolios. „Wenn noch etwas hinzukommt, dann haben wir von der Spitze im Jahr 2022 um 20 Prozent abgewertet“, sagte TAG-Finanzchef Martin Thiel jüngst.

Damit habe sich die Bewertung des Portfolios in etwa mit den Immobilienpreisen in Deutschland generell entwickelt, die in den vergangenen eineinhalb Jahren um rund 20 Prozent an Wert verloren.

Es gibt eine Seitwärtsbewegung

Nach der neuesten Einschätzung des Kreditvermittlers Interhyp hat der Abschwung bei den Immobilienpreisen aber langsam ein Ende erreicht. „Seit Jahresbeginn gibt es eine Bodenbildung bei den Immobilienpreisen, die sich auch im dritten Quartal fortgesetzt hat“, sagte Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe.

Seit Anfang 2023 sei der Preisabschwung bei Immobilien, der besonders im zweiten Halbjahr 2022 zu beobachten war, gestoppt. „Nun sehen wir eine Seitwärtsbewegung.“ Laut einer Interhyp-Auswertung der Finanzierungskennzahlen für das dritte Quartal 2023 lag der durchschnittliche Kaufpreis für eine Immobilie zum Bau oder Kauf, einschließlich Nebenkosten in Deutschland bei 456.000 Euro und damit 10,8 Prozent (55.000 Euro) unter dem Vorjahreswert von 511.000 Euro.

Seit Jahresbeginn fällt die Differenz aber deutlich geringer aus: Im ersten Quartal lag der durchschnittliche Kaufpreis bei 464.000 Euro, und damit nur noch 1,7 Prozent (8.000 Euro) über dem aktuellen Niveau. Auf Quartalssicht seien die Preise bundesweit nur noch um 0,5 Prozent zurückgegangen.

Baden-Württemberg hat energieeffizientesten Immobilienbestand

Allerdings erzählt diese allgemeine Tendenz nicht die ganze Wahrheit: Denn die Preise von schlecht sanierten Immobilien befinden sich weiterhin im freien Fall, wie aus einer weiteren Interhyp-Auswertung hervorgeht.

„Mit Beginn der Zinswende Anfang 2022 haben besonders weniger energieeffiziente Immobilien in Deutschland spürbar an Wert verloren. Häuser in den höheren Energieklassen A und B sind dagegen relativ wertstabil geblieben“, so Interhyp-Chef Utecht. So hätten Häuser in den Energieklassen A+ und A im Median lediglich 9,5 Prozent an Wert verloren, Häuser in den niedrigsten Effizienzklassen G und H aber 24,6 Prozent.

Auch bei den mittleren Klassen zeichnet sich ein Trend ab: Je schlechter saniert, desto größer der Wertverlust. Die Preisrückgänge lagen in der Energieeffizienzklasse B bei 10,2 Prozent, in den Klassen C und D bei 18,5 Prozent und in den Klassen E und F bei 22 Prozent.

Nach einer Auswertung von Immoscout24, die allerdings nur auf den Angebotspreisen und nicht auf den Finanzierungskennzahlen beruht, fallen die Unterschiede insbesondere bei Eigentum im ländlichen Raum noch deutlich stärker aus: Für Land-Immobilien in den Effizienzklassen G und H sanken die Preise um 47 und 51 Prozent, während der Preisabschlag in der Kategorie B nur bei 16 Prozent und damit unterhalb des Gesamtmarktdurchschnitts lag.

Dabei spielen auch regionale Unterschiede eine große Rolle. Denn Immobilien in Deutschland weisen je nach Region höchst unterschiedliche Sanierungsbedarfe auf, wie eine Studie des Immobiliendienstleisters McMakler zeigt. Während Baden-Württemberg mit 16,9 Prozent aller Wohnimmobilien in den Klassen A+, A und B bundesweit den Höchstwert für Energieeffizienz vorweist, fallen in Mecklenburg-Vorpommern 41,8 Prozent aller Immobilien in die ineffizientesten Klassen G und H.

Berlin und Thüringen sind ähnlich schlecht aufgestellt wie der Nordosten, während Hamburg und Nordrhein-Westfalen mit dem Südwesten zur Spitzengruppe gehören. Schon heute kostet ein Wohnhaus in Mecklenburg-Vorpommern nach Zahlen des Immobilienportals Immowelt durchschnittlich 1.926 Euro pro Quadratmeter, während in Baden-Württemberg 3.447 Euro pro Quadratmeter fällig werden.

Es ist zu erwarten, dass die Preise aufgrund der großen Unterschiede in der Energieeffizienz des Immobilienbestandes zukünftig noch weiter auseinanderdriften.

Fallen die Bauzinsen durch den Nahostkonflikt?

Für potenzielle Käufer eröffnen sich dadurch aber auch Chancen, günstiger an ein Eigenheim zu kommen. „Die Zahlen zeigen: Gerade bei Immobilien mit niedriger Energieeffizienz ist deutlicher Spielraum bei den Preisen“, sagte Interhyp-Chef Jörg Utecht.

„Wir empfehlen, im Vorfeld einen detaillierten Sanierungsfahrplan aufzustellen und auf Basis der dort kalkulierten Kosten in die Kaufpreisverhandlungen zu gehen“, so Utecht. Mögliche Sanierungen sollten dabei am besten von einem Fachmann kalkuliert und geplant werden: Denn gerade hier lauern bei gestiegenen Handwerker- und Materialkosten auch Risiken.

Wie sich die Immobilienpreise zukünftig entwickeln, hängt nun vor allem an der weiteren Leitzinsentwicklung der Notenbank, wie Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender des Finanzdienstleisters Dr. Klein, erklärte. Am vergangenen Donnerstag verkündete die Europäische Zentralbank eine Zinspause und beließ den Leitzinssatz bei 4,5 Prozent.

Anleger sind zurückhaltender

„Ich gehe davon aus, dass wir uns für längere Zeit auf dem derzeitigen oder einem ähnlichen Zinsniveau bewegen werden. Eine substanzielle Zinssenkung im Jahr 2024 sehe ich derzeit nicht“, so Neumann. Allerdings könnten aktuelle Konflikte wie die eskalierende Lage im Nahen Osten kurzfristig auch zu sinkenden Zinsen führen.

„Weltpolitische Krisen lassen Anleger in der Regel zurückhaltender und sicherheitsorientierter am Markt agieren. Die Eskalation im Gazastreifen hat dazu geführt, dass die Nachfrage nach Bundesanleihen als erste Reaktion gestiegen ist“, erläuterte Neumann. Die Folge seien fallende Renditen für die Bundesanleihen und folglich auch sinkende Baufinanzierungszinsen.

Der repräsentative Bestzins von Dr. Klein für eine 10-jährige Baufinanzierung liegt derzeit um die 3,88 Prozent. Neumann erwartet zum Jahresende ein Zinsniveau um die 4 Prozent für ein Baufinanzierungsdarlehen mit einer 10-jährigen Zinsbindung.