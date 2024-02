„Dividendenwerte sind noch attraktiv“

In den vergangenen Jahren waren ausschüttungsstarke Aktien en vogue. Entsprechend sind die Bewertungen gestiegen. Aber es gibt noch attraktive Werte, ist Pia Bölingen (Foto: OH) von der Finum Private Finance AG in Biberach überzeugt.

Frau Bölingen, sind Dividendentitel nicht schon zu teuer?

Entscheidend ist, mit was Sie Dividendentitel vergleichen. Anleihen oder auch Immobilien zum Beispiel werfen kaum noch Rendite ab. Bei Anleihen kommt hinzu, dass bei steigenden Zinsen Kursverluste drohen. Dividendenstarke Titel sind deshalb nach wie vor alternativlos.

Dennoch sind die Aktienmärkte nicht mehr billig ...

Das gilt zwar für einige Märkte wie die USA oder Japan, wo wir uns in der Nähe langjähriger Höchststände oder auf Allzeithochs befinden. Sie müssen aber bedenken, dass zum Beispiel US-Firmen in Liquidität schwimmen. Und es gibt andere Märkte, zum Beispiel Europa, wo Dividendentitel eher moderat bis normal bewertet sind und Nachholpotenzial haben.

Dennoch dürften sich Anleger über Kurseinbrüche Sorgen machen ...

Die Bewertung sollte bei einer langfristigen und auf Qualitätsfirmen ausgerichteten Dividendenstrategie nicht die einzige Kennzahl sein. Schließlich gibt es Unternehmen, die stabile Ausschüttungen von drei bis vier Prozent schon über viele Konjunkturzyklen hinweg bieten. Wenn Sie eine solche Aktie oder noch besser einen Dividenden-Aktienfonds über fünf bis zehn Jahre halten, dann können Sie ein hohes Maß an Kursschwankungen mit der Dividende deutlich abfedern.