Medien

Disney drückt Verluste im Streaming-Geschäft

Burbank / Lesedauer: 2 min

Disneys Konzernumsatz blieb mit 23,5 Milliarden Dollar praktisch unverändert. (Foto: Richard Drew/AP/dpa )

Nicht nur in den USA wechseln immer mehr Menschen vom Kabelfernsehen zum Streaming. Davon profitiert auch Disney+. Nun will man auch in eine Spielefirma investieren.