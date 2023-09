Automesse

Diskussion über verknüpfte Mobilität auf der IAA

München / Lesedauer: 2 min

Der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr auf der Automobil-Ausstellung IAA bei einer Podiumsdisskusion (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Trotz seines Joggingunfalls will der Bundeskanzler in München die IAA eröffnen. Die Autobranche ist gespannt, was er zum Industriestrompreis, zur Sicherheit der Arbeitsplätze und zu China sagt.

Veröffentlicht: 05.09.2023, 05:04 Von: Deutsche Presse-Agentur