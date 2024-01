Diese zwei Unternehmen setzen auf Künstliche Intelligenz

„Viele Herausforderungen, ungeheure Potenziale. Sie wird unser Leben entscheidend verändern“, so hat Peter Haas, Hauptgeschäftsführer von Handwerk BW, kürzlich das Thema Künstliche Intelligenz (KI) beschrieben. Auch Umfragen zeigen: Das Thema KI spielt bei deutschen Unternehmen eine immer größere Rolle. Zwei Beispiele in der Region zeigen die Vielfältigkeit der Technologie in verschiedensten Bereichen.

Die Handwerksbäckerei Mack mit Hauptsitz in Westhausen (Ostalbkreis) gibt es seit knapp 100 Jahren. Heute zählt das Unternehmen 46 Filialen, die meisten davon im Ostalbkreis und im Kreis Heidenheim. Seit dem vergangenen Jahr setzt Mack auf Künstliche Intelligenz, genauer gesagt: auf die Software Delicious Data. KI und Handwerk, kann das funktionieren? „Wir hatten schon eine gewisse Grundskepsis, aber wir sind auch immer offen für Innovationen, das ist Teil unserer Philosophie“, sagt Verkaufsleiter Michael Jais im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

KI optimiert nach und nach

Bereits vor wenigen Jahren hat die Bäckerei Mack einen anderen Anbieter ausprobiert. Mit diesem sei man nicht so zufrieden gewesen, bei Delicios Data ist das anders: „Ich würde bisher die Schulnote 2 geben“, sagt Jais. Zunächst wurde die Software in vier Filialen getestet, im Sommer erfolgten dann die restlichen. „Wir können durch das System nach und nach unsere Bestellungen optimieren, das heißt, wir haben weniger Retouren und mehr Produkte in den Filialen, die der Kunde auch mag“, so Jais.

Sowas wie den Bauernprotest kennt die KI natürlich nicht. Sie versteht auch nicht, was da passiert. Da hatten wir dann mal keine Ware mehr am Nachmittag. Michael Jais

Zuvor wurden Bestellungen vom jeweiligen Verkaufspersonal auf Basis der Erfahrungen und Präferenzen getätigt: „Wenn eine Verkäuferin Berliner mag, bestellt sie auch mehr Berliner“, sagt Jais.

Delicious Data funktioniert dabei anders. Mithilfe von Verkaufs- und Bestelldaten der vergangenen drei Jahre berechnet die KI unter Einbezug von Baustellen, Wetter und Wochentagen den passenden Bedarf. „Auch nach einem Jahr ist sie noch nicht perfekt, wird aber immer weiter antrainiert. Ab und an müssen wir leicht nachjustieren“, so Jais.

Die Software werde laufend besser, mit Ausnahmen: „Sowas wie den Bauernprotest kennt die KI natürlich nicht. Sie versteht auch nicht, was da passiert. Da hatten wir dann mal keine Ware mehr am Nachmittag.“

Weitere Einsatzgebiete in der Bäckerei

Insgesamt merke Jais den Einsatz der KI aber deutlich: Seit November sinkt die Anzahl der Retouren um rund ein Prozent, die Prognose gehe in Richtung zwei - in absoluten Zahlen sind das immerhin rund 10.000 bis 20.000 Retouren weniger. „Das Ziel ist dabei, dass das weniger in der Theke liegt, was der Kunder nicht will, und dadurch der Abverkauf besser wird“, sagt Jais. Der Kunde solle auch nach Feierabend noch genug Auswahl haben, dann aber eher beim Brot als bei den süßen Stückchen.

Am Personal wurde durch die Einführung nicht eingespart. „Es ging dabei um die Entlastung der Verkäuferinnen an der Theke, sodass sie mehr am Kunden und am Backen sein können und eben um das Optimieren der Retouren“, sagt Michael Jais. In der Künstlichen Intelligenz sieht Jais auch eine Chance für weitere Einsatzgebiete, wie die Produktions- oder Personalplanung. Das seien aber Zukunftsschritte, die in zwei Jahren angegangen werden könnten.

Karl Storz investiert in KI-Unternehmen

Auch für das Tuttlinger Medizintechnik-Unternehmen Karl Storz bietet die Künstliche Intelligenz „große Chancen, wenn mit der Technologie verantwortungsvoll umgegangen wird“, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilt. Die Übernahme des britischen Unternehmens Innersight Labs (ISL) vor wenigen Wochen solle dabei das Portfolio erweitern. Die Software-Firma machte zuvor mit einem KI-basierten Programm auf sich aufmerksam, welches 3D-Modelle aus CT- und MRT-Scans erstellt. Dieses könne die Operationszeit und weitere Komplikationen reduzieren.

Mit dem Unternehmen wolle Karl Storz die Innovation aber auch in anderen Bereichen der Medizintechnik erweitern: „Die Entwicklung unserer Produkte im Bereich der Robotik wird vom KI-Know-how von ISL enorm profitieren“, so Stephan Abele, Managing Director der Tochterfirma Karl Storz VentureOne.

Sicherheit muss gewährleistet sein

Insgesamt gebe es viele Möglichkeiten, KI in der modernen Medizintechnik einzusetzen, der Fokus liege aber immer auf der Sicherheit: „Wir haben in der Medizintechnik mit Menschen zu tun und erst wenn Produkte mit KI umfassend erprobt sind, können sie auch eingesetzt werden“, sagt Thorsten Molitor, leitender Vizepräsident bei Karl Storz.

Neben neuen Produkten wird KI auch in der Organisation des Unternehmens eingesetzt: „Damit sollen Abläufe im Arbeitsalltag noch effizienter gestaltet werden, wie beispielsweise bei Analysen, Besprechungen oder Übersetzungstätigkeiten“, teilt Karl Storz mit. Gemeinsam mit anderen Anwendern und Softwareherstellern arbeite die IT-Abteilung an weiteren Optimierungslösungen.