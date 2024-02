Für Teile der deutschen Gesellschaft sind die Grünen so etwas wie ein neues Feindbild. In der Bauernschaft ist der Anteil derer, die das so sehen, sicherlich höher als anderswo. Vor diesem Hintergrund war der Auftritt von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir auf der Messe Fruchtwelt Bodensee am Samstag in Friedrichshafen mit Spannung erwartet worden.

Normalerweise lassen sich auf Veranstaltungen dieses Formats bestenfalls Staatssekretäre blicken. Dass sich mit Özdemir nun ein grüner Bundesminister auf den Weg an den Bodensee gemacht hat, kann nach den Vorfällen am Aschermittwoch in Biberach durchaus als politisches Statement gewertet werden.

Stiller Protest statt lautstarker Krawalle

So viel vorweg: Proteste gegen die Ampel-Politik gab es auch am Samstag in Friedrichshafen. Alles andere wäre aus Sicht der Bauernschaft auch nicht stimmig gewesen. Doch haben sich die Obstbauern vom Bodensee für einen stillen Protest, statt lautstarker Krawalle und Handgreiflichkeiten, entschieden. Rund zwei Dutzend Landwirte verfolgten die Entourage von Özdemir auf der Messe mit in die Höhe gereckten Schildern, auf denen sie die aus ihrer Sicht aktuellen Missstände in der Politik im allgemeinen und in der Landwirtschaft im speziellen anprangerten.

Einer von ihnen: Hubert Lehle, Obstbauer aus Immenstaad. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ kritisiert er die Landwirtschaftspolitik als Angriff auf seinen Berufsstand und beklagt die fehlende Kommunikation mit den Bauern. Dem Minister wollte man deshalb in Friedrichshafen „nicht den roten Teppich überlassen“, habe sich aber bewusst gegen eine Mobilisierung der Landwirte entschieden.

Angesichts dessen wirkte die Polizeipräsenz auf dem Weg zum Messegelände und in den Hallen der Messe Friedrichshafen etwas deplatziert. Schätzungsweise 100 Beamte sicherten den zweieinhalbstündigen Besuch von Özdemir ab. Aber man wollte „Vorkommnisse wie in Biberach auf jeden Fall verhindern“, sagte Polizei-Pressesprecher Oliver Weißflog, und ging deshalb auf Nummer sicher.

Özdemir sucht Schulterschluss mit der Landwirtschaft

Özdemir selbst suchte so gut es ging den Schulterschluss mit den Obstbauern und ging in breitestem Schwäbisch auf die Demonstrationen der vergangenen Wochen und auf die Sorgen und Nöte der Landwirte ein.

Biberach war nicht die deutsche Landwirtschaft. Cem Özdemir

„Biberach war nicht die deutsche Landwirtschaft“, rief er im Foyer der Messehalle einigen hundert Messebesuchern entgegen. Vor diesen „Krawallbrüdern“ müsse man die deutsche Landwirtschaft in Schutz nehmen. Die nämlich protestiere friedlich, so sein Befund, mit dem er kräftigen Applaus erntete.

Bei dem Protest am Aschermittwoch im 60 Kilometer entfernten Biberach hatten hunderte Menschen, darunter auch Landwirte, eine Veranstaltung der Grünen gestört. Die Polizisten hatten Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt. Auf beiden Seiten gab es bei den Ausschreitungen auch Verletzte.

Unmut der Bauern kommt „nicht aus dem Nichts“

Angesprochen auf Biberach und die in Friedrichshafen gezeigte Polizeipräsenz sagte Özdemir, dass es bedauerlich sei, dass so viele Polizisten seinen Besuch auf der Messe begleiten müssten. Im Land sei „etwas verrutscht“, was man wieder „geraderücken“ müsse. Als Demokraten gelte es nun, gemeinsam zusammenstehen.

Die Landwirtschaft nahm er gleichwohl in Schutz und betonte, dass er den Unmut der Bauern verstehen könne. Dieser komme „nicht aus dem Nichts“. Es sei falsch gewesen, dass die Bundesregierung den Wegfall der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte und die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel ohne Rücksprache mit der Branche auf den Weg gebracht habe.

Inzwischen, so seine Einschätzung, richte sich der Protest aber nicht mehr gegen das Aus bei der Agrardieselbeihilfe, sondern gegen alles, was in der Landwirtschaft in den vergangenen Jahren liegengeblieben sei. „Ich bin angetreten, das zu ändern“, versprach der Landwirtschaftsminister.

Gespräch hinter verschlossenen Türen

Was in den vergangenen Jahren aus Sicht der Obstbauern am Bodensee alles liegengeblieben ist, hatte sich Özdemir vorher im Gespräch mit Branchenvertretern hinter verschlossenen Türen erklären lassen. Für Thomas Heilig, Obstbauer aus Bavendorf (Landkreis Ravensburg) und Vorsitzender des Erzeugerverbands Obstregion Bodensee, sind es aktuell vor allem drei Punkte, die den Landwirten zu schaffen machen.

Erstens: Im Vergleich mit anderen Ländern viel zu hohe Lohnkosten und Bürokratie. Heilig zufolge klafft zwischen Spanien und Deutschland als Beispiel eine Lohnlücke von sieben Euro pro Stunde bei Erntehelfern.

Zweitens: Eine Unwucht in der Wertschöpfungskette, bei dem die Erzeuger regelmäßig das schwächste Glied repräsentieren.

Und drittens: Immer schärfere Restriktionen bei Pflanzenschutzmitteln in Deutschland, die es zunehmend schwerer machen, qualitativ hochwertiges Obst zu produzieren.

Vorschläge zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

„Unter dem Strich muss ich in jede Apfelkiste noch Geld reinlegen“, beschreibt Heilig die aktuelle Situation seines Berufsstandes und malt ein düsteres Bild, die Zukunft der Branche betreffend. Wenn sich nichts bessere, so seine Prognose, werde der Obstanbau am Bodensee wegen der ungleichen Wettbewerbsbedingungen kapitulieren.

Um dieses Szenario abzuwenden, wollen die Obstbauern vom Bodensee dem Bundeslandwirtschaftsminister nun konkrete Vorschläge machen, wie sich die Wettbewerbsfähigkeit stärken lasse. Dann liegt es an Özdemir, den schönen Worten auch Taten folgen zu lassen.