Die Teuerung bei Lebensmitteln bleibt „unerklärlich“

Die Preise für Lebensmittel steigen weiterhin stärker als die von anderen Waren und Dienstleistungen. „Es steht zu befürchten, dass in Deutschland eine gesunde und ausgewogen Ernährung eine Frage des Geldbeutels wird“, warnt Ramona Pop, die Chefin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv). Seit vielen Monaten steigen die Preise für Butter, Käse , Obst und Fleisch viel stärker als die Inflationsrate insgesamt. Im September mussten die Verbraucher dafür 7.5 Prozent mehr ausgeben als vor einem Jahr. Die allgemeine Teuerungsrate lag bei „nur“ 4,5 Prozent.

In der Spitze seien manche Nahrungsmittel seit Beginn der Krise um 80 Prozent teurer geworden, sagt Pop. Für viele Haushalte sind diese Preissteigerungen ein finanzielles Problem. Auch indirekte Preiserhöhungen beobachtet der vzbv verstärkt. Die Hersteller verschleiern dabei Teuerungen. So würde bei gleicher Packungsgröße zum Beispiel mitunter weniger Inhalt geboten. Eine Markenbutter etwa machte so aus einem 250-Gramm-Stück ein nur noch 200 Gramm schweres Stück Butter ‐ zum gleichen Preis. Das kommt einer verdeckten Preisanhebung um 25 Prozent gleich. Oder Verpackung und Inhalt werden bei gleichbleibendem Preis leicht verringert. Das merkt ein normaler Kunde im Supermarkt kaum.

vzbv: Regierung muss jetzt etwas unternehmen

Die Bundesregierung müsse jetzt etwas gegen den „unerklärlich starken Preisschub“ unternehmen, verlangt Pop. Fünf Forderungen hat der vzbv, um für mehr Transparenz und eine finanzielle Hilfe für die privaten Konsumenten zu sorgen. Ein Kern der Vorschläge besteht in mehr Transparenz bei der Preisbildung. Die Supermarktketten sollen dazu verpflichtet werden, alle Preise ihres Sortiments im Internet zu veröffentlichen. So könnten die Verbraucher die Preise leichter vergleichen, erläutert Pop, „das spart bares Geld“. Sie verweist auf das Beispiel Israel, das genau eine solche Regelung eingeführt hat. Danach seien die Preise dort um fünf Prozent zurückgegangen.

Zudem verlangt der vzbv eine öffentliche Preisbeobachtungsstelle. Diese soll die Preise entlang der Wertschöpfungskette von Nahrungsmitteln erfassen, was bisher nicht geschieht. Das reicht vom Erzeuger über den Verarbeiter und Transport der Waren bis hin zum Einzelhandel. Derzeit wisse niemand, an welcher Stelle die extreme Teuerung entstehe, kritisiert Pop und verweist auf Frankreich, das diese Daten bereits erfasst.

Idee: Preisgipfel der Bundesregierung

Auch müsse insbesondere den Haushalten mit geringen Einkommen angesichts der Preissteigerungen direkt mit einem finanziellen Zuschuss geholfen werden. Diese Einmalzahlung könnte wie die Energiepreispauschale im vergangenen Jahr gestaltet werden. Das wäre dann ein Betrag von 300 Euro für jeden Arbeitnehmer und Selbstständigen, der dann aber versteuert werden müsste. Lieber wäre Pop eine Direktzahlung an Haushalte mit geringen Einkommen. Doch das wird technisch wohl erst Ende des kommenden Jahres möglich werden. „Eine Einmalzahlung würde direkt den Menschen zugutekommen, die von Ernährungsarmut betroffen oder bedroht sind“, wirbt der vzbv für die Unterstützung. Aber auch verdeckte Preisanhebungen, die sogenannten Mogelpackungen, will der Verband verdeutlichen. Die Hersteller müssten zu einem deutlichen Warnhinweis auf der Verpackung verpflichtet werden, wenn bei gleicher Größe plötzlich weniger Inhalt verkauft wird.

Als ersten Schritt verlangen die Verbraucherschützer einen Preisgipfel der Bundesregierung. Hier sollten alle beteiligten Akteure zusammenkommen und Handlungsmöglichkeiten gegen weitere Steigerungen ausloten. Zudem soll das Kartellamt den Sektor untersuchen und herausfinden, ob die vorhandenen Wettbewerbsbedingungen sich auf die Preise auswirken. Der Lebensmittelmarkt wird von vier großen Händlern dominiert. Aldi, Lidl, Rewe und Edeka teilen sich 85 Prozent des Absatzes.