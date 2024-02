Die Streiklust nimmt nur begrenzt zu

Der Flugbetrieb läuft nach dem Streik des Bodenpersonals der Lufthansa wieder wie gewohnt. Wie lange es so bleibt, ist indes fraglich. Denn das Angebot der Arbeitgeber reicht der Gewerkschaft Verdi nicht aus. Sie will wenigstens 500 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten herausholen. Ein weiterer Warnstreik scheint daher nicht ausgeschlossen. Selbst wenn es zu einer Einigung kommt, könnten die Flugzeuge bald erneut auf der Warteposition bleiben. Denn auch beim Sicherheitspersonal an den Airports stecken die Tarifverhandlungen fest. Hier geht es um 2,80 Euro mehr in der Stunde.

Die Kampfbereitschaft der Gewerkschaften ist spürbar gestiegen. Erst kürzlich hatte die Lokführergewerkschaft GDL den Bahnverkehr fünf Tage lang lahmgelegt. Busse und Straßenbahnen bleiben stehen, weil es im öffentlichen Nahverkehr keinen Fortschritt in den Gesprächen über Arbeitsbedingungen und Geld gab. Im Handel schwelt seit Monaten ein Tarifkonflikt. Von den Streiks dort bekamen die Kunden aber nur wenig mit. Drohen in Deutschland nun etwa französische Verhältnisse mit permanenten Ausständen?

Noch weit entfernt von den letzten Höchstständen

Ein Blick auf die internationale Streikstatistik beruhigt diesbezüglich. Im Durchschnitt des vergangenen Jahrzehnts kamen auf 1.000 französische Arbeitnehmer 110 Streiktage, auf dänische noch 44, auf deutsche nur 17. Das Streikgeschehen in Deutschland entwickelt sich wellenförmig. 2022 zählte das gewerkschaftsnahe WSI-Tarifarchiv 225 Arbeitskämpfe mit 674.000 ausgefallen Arbeitstagen. Das ist noch weit entfernt von den letzten Höchstständen, etwa 2015 mit über zwei Millionen Ausfalltagen.

Es gibt Entwicklungen, die auf eine Trendwende hin zu verstärkten Arbeitskämpfen hindeuten. Die vielleicht wichtigste ist die Inflationsentwicklung. Steigende Preise haben die Motivation erhöht, stärkere Lohnerhöhungen notfalls auch durch einen Arbeitskampf durchzusetzen. Davon waren die Auseinandersetzungen im vergangenen Jahr bei der Deutschen Post, im öffentlichen Dienst oder der Bahn geprägt. Andererseits verweist WSI-Arbeitskampfexperte Rainer Dribbusch darauf, dass es in diesen Tarifrunden lediglich Warnstreiks gegeben habe und eine Einigung auf dem Verhandlungsweg oder nach einer Schlichtung gelungen sei. „Sichere Prognosen sind nicht möglich“, glaubt der Forscher mit Blick auf eine möglicherweise wachsende Zahl an Arbeitskämpfen.

Besonderer Charakter der Konflikte bei der Bahn

Der öffentliche Eindruck einer härteren Gangart von Gewerkschaften ist auch durch die Tarifkonflikte bei der Bahn entstanden, die einen besonderen Charakter haben. Zwei Gewerkschaften mit einer großen Streikmacht rivalisieren hier um Mitglieder und Vormachtstellung. Die kleinere GDL hatte schon in vergangenen Runden kein Scheu vor harten Arbeitskämpfen und will die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bei den Abschlüssen übertrumpfen. Derzeit verhandeln GDL und Bahn hinter verschlossenen Türen. Wenn bis Anfang März keine Verständigung gelingt, könnte hier erneut ein Streik drohen.

Für eine Trendwende spricht der Mitgliederzuwachs bei den deutschen Gewerkschaften. Allein die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi konnte 2023 193.000 neue Mitglieder begrüßen. Vor allem bei jungen Leuten war die Werbung für die Mitgliedschaft besonders erfolgreich. Allerdings sprangen auch gut 150.000 Mitglieder ab. „Die wirtschaftliche Lage und der wachsende Fach- und Arbeitskräftemangel sorgen dafür, dass die Menschen zunehmend ihre Zurückhaltung aufgeben und bereit sind, für ihre Forderungen einzutreten“, sagte Verdi-Chef Frank Werneke jüngst der „Tagesschau“.

Gewerkschaften verzeichnen Zulauf

Auch andere Gewerkschaften verzeichnen einen Zulauf. Doch von einer Renaissance einer kampfeslustigen Arbeiterbewegung kann trotzdem nicht die Rede sein. Eine gute Ausgangsposition zur Durchsetzung ihrer Interessen haben die Arbeitnehmer längst nicht in allen Branchen oder Betrieben. Zwischen 2010 und 2022 ist der Anteil der Betriebe ohne Tarifvertrag laut WSI von 43 Prozent auf 54 Prozent gestiegen. In vielen Dienstleistungsbereichen ist der Organisationsgrad der Beschäftigten zu gering, um eine starke Position in Tarifkonflikten aufzubauen. So verlaufen die Tarifverhandlungen im Handel seit Monaten ohne Fortschritte, weil Verdis Streikmacht hier begrenzt ist.

Anders sieht es in den Branchen aus, in denen Personal knapp ist oder Gewerkschaften aufgrund der Tätigkeiten ihrer Mitglieder eine starke Machtposition innehalten. So reichen wenige Tausend Lokführer der GDL, den Schienenverkehr nahezu komplett lahmzulegen. Gleiches gilt für das Bodenpersonal an den Flughäfen. Ohne diese Beschäftigten ruht der Flugverkehr. Deren spektakuläre Ausstände sind es auch, die den Eindruck eine wachsenden Streiklust der Arbeitnehmer erwecken.

Ob sich dieser verfestigt, wird das Jahr 2024 noch zeigen. Für insgesamt zwölf Millionen Arbeitnehmer stehen Tarifverhandlungen ins Haus - darunter auch bei der größten Einzelgewerkschaft IG Metall.