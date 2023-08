rieg und Corona–Maßnahmen haben die meisten Menschen ärmer gemacht. Für ihren Lohn können Verbraucher nicht mehr so viel kaufen wie zuvor. Hohe Inflationsraten haben die Kaufkraft aufgefressen. Für das Ersparte gibt es immer noch Zinsen weit unterhalb der Teuerungsrate. Große wie kleine Vermögen verlieren so an Wert. Auch die Altersvorsorge ist betroffen, weil Renten und Pensionen nicht so stark steigen wie die Preise.

Eine Weile lang lässt sich das für die große Mehrheit der Bundesbürger durchhalten. Das finanzielle Polster vieler Haushalte ist groß genug. Am unteren Ende der Einkommen sieht es anders aus. Hier werden Haushalte armutsgefährdet, die sich das nicht haben vorstellen können. Das stellt die Gesellschaft insgesamt vor eine große Herausforderung, die allerdings gemeistert werden kann — wenn sich die Lage nicht durch neuerlich zugespitzte Krisen wieder verschlechtert.

Ein Anzeichen dafür ist die leicht rückläufige Inflation. Das schlimmste ist nach Ansicht der Optimisten unter den Finanzexperten überstanden. In einigen Monaten könnte die Teuerungsrate demnach schon wieder unterhalb von drei Prozent liegen. Die gestiegenen Zinsen kommen irgendwann auch wieder vermehrt bei de Sparern an.

Staat kann nicht alles abfedern

Kanzler Olaf Scholz hat einmal versprochen, dass in der Krise niemand allein gelassen wird. Daran muss die Regierung erinnert werden, denn mit manchen Entscheidungen sind erneute Kostensteigerungen für Unternehmen wie Privathaushalte verbunden, etwa beim CO2–Preis oder der Rückkehr der Gastronomie zum üblichen Mehrwertsteuersatz. Für viele ist das Ende der Fahnenstange schon erreicht.

Der Staat kann sicher nicht alles abfedern. Er sollte sich aber da, wo er selbst Einfluss nehmen kann, solange mäßigen, bis sich die Verhältnisse insgesamt wieder normalisiert haben. Sonst treibt er die Verlierer der Entwicklung in die Arme derer, die das Blaue vom Himmel versprechen.