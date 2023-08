Es rattert, es dampft, rasend schnell wird der Teig zu einer dünnen Platte gepresst und in Streifen geschnitten, die mit einer grünlichen Füllung belegt und schließlich gefaltet und zerteilt werden.

In wenigen Sekunden liegt die perfekte Maultasche auf dem Band und reist weiter in Richtung Kessel, wo sie in einer Spirale nach oben drehend im rund 90 Grad heißen Dampf mehrere Minuten verbringt. Wenn sie schön warm auf der anderen Seite wieder rauskommt, geht’s gleich weiter in die Kühlung.

Auch wenn hier alles schneller geht als in der heimischen Küche: Die Inhalte sind dieselben. Der Teig besteht aus Mehl, Eiern und Wasser und die Füllung — klassisch — aus Schweinefleisch, Spinat, Brot, Ei, Zwiebeln und Gewürzen.

Groß und gerollt oder klein und flach

Hier bei Bürger Maultaschen in Crailsheim laufen am Tag 2,5 Millionen Stück des schwäbischen Leibgerichts vom Band. Doch längst nicht alle verstecken unter ihrem Teigmantel die bekannte Fleischfüllung. Die Varianten bei Bürger sind schier unendlich: Kalbfleisch, Hähnchen, Gemüse oder Käse kommen hinein in die Taschen.

Diese sind groß und gerollt, flach gepresst oder ganz klein, als Einlage für die Suppe. In mehreren Ausführungen sind sie auch als Bio–Maultaschen, vegetarisch und vegan zu haben, mit steigender Tendenz. Von den mehr als 20 Varianten ist bereits die Hälfte entweder fleischlos oder ganz ohne tierische Produkte zu haben.

Typisch schwäbisches Tüftlertum

Bürger–Chef Martin Bihlmaier (49), der das Familienunternehmen in der dritten Generation führt, zeichnet das typisch schwäbische Tüftlertum aus. Er ist offen für neue Ideen und das Wachstum des Teigwarenherstellers erlaubt immer wieder neue Varianten: „Jedes Jahr kommt eine Produktionslinie hinzu“, sagt Bihlmaier und führt zur nächsten Station, wo gerade Teig durch eine Presse gedrückt wird. Unten raus fallen die Spätzle direkt ins sprudelnde Wasser.

Auch Spätzle, Schupfnudeln oder Gnocchi kommen aus Crailsheim

Außer Maultaschen kommen aus der Produktion in Crailsheim auch Spätzle, Knöpfle, Schupfnudeln, Klöße und seit einigen Jahren auch Gnocchi. „Wir sind die einzigen, die Gnocci in Varianten mit Süßkartoffeln oder roter Beete anbieten“, sagt Bihlmaier und schwärmt: „Die laufen extrem gut.“ Auch der „Maultaschenkönig“ hatte unter der Corona–Krise zu leiden. 2020 fiel der Umsatz mit der Gastronomie, der 30 Prozent am Gesamterlös beträgt, komplett aus.

Auch wir haben die Preise erhöht Martin Bihlmaier

Dafür boomte zwar der Lebensmitteleinzelhandel, doch die Delle war unvermeidlich. Seit 2021 legt das Unternehmen wieder wie gewohnt zu. „Wir wachsen jedes Jahr um drei bis vier Prozent bei der Menge“, so Bihlmaier. Auch 2022 steigerte Bürger den Mengenabsatz um gut drei Prozent von 88.622 auf 91.500 Tonnen Teigwaren. Obwohl, laut Bürger, die gestiegene Nachfrage „wegen Personal– und Maschinen–Engpässen nicht komplett bedient werden konnte“.

Der Umsatz in Euro wuchs indessen deutlich stärker: von 216,6 Millionen auf 260 Millionen Euro, also um fast 20 Prozent.

Auch Bürger–Maultaschen dreht an der Preisschraube

„Auch wir haben die Preise erhöht“, sagt Bihlmaier. „Knapp zweistellig“, so erklärt er, in zwei Schritten. Denn wie überall seien auch bei Bürger die Kosten für die Rohstoffe explodiert, etwa für Eier und Mehl. „Beim Hartweizengrieß hat sich der Einkaufspreis verdoppelt“, sagt Bihlmaier. „Auch die Fleischpreise gehen durch die Decke.“

Verbraucherverhalten ändert sich

Die Verbraucher reagieren: „Während der Pandemie haben viele lieber nur in einem Supermarkt eingekauft und haben häufig höherwertigere Produkte gewählt.“ Seit die Inflation so hoch ist, hat sich das geändert: „Kunden kaufen eher Sonderangebote und greifen zu Preiseinstiegsprodukten.“

Ein Thema, das den Bürger–Chef ebenfalls beschäftigt, ist die Verpackung. Klar ist: „Ohne Plastik geht es noch nicht“, so Bihlmaier. Denn Maultaschen und Spätzle müssen im Kühlregal oder im Kühlschrank zu Hause mindestens bis zum aufgedruckten Datum frisch bleiben. Doch es sollte möglichst wenig Plastik sein, findet Bihlmaier.

40 Prozent weniger Plastik sind möglich

Deshalb hat das Unternehmen in eine neue Produktionslinie investiert. Die eingesetzte neue Technologie ermöglicht es, bei der Verpackung 40 Prozent Plastik einzusparen. Für Bihlmaier ein „Schritt in Richtung Nachhaltigkeit“.

Damit und mit bunteren Verpackungen zielt Bürger auf die jüngere, ernährungsbewusste und häufig auch zahlungskräftige Käuferschicht. Der Farbcode und Serviervorschläge auf den Verpackungenen soll den Kunden Orientierung geben. So sind etwa vegane und vegetarische Produkte in Lila– und Pinktönen gehalten, Maultaschen mit Hühnerfleisch stecken dagegen in gelben Verpackungen.

Die Maultasche soll ihr altbackenes Image abstreifen

Zusätzliche Verbraucherinformationen, wie das Vegan–Logo oder ein Hinweis auf die Verwendung von Eiern aus Bodenhaltung ohne das Töten von Küken geben kritischen Kunden die gewünschte Auskunft.

Die Maultasche soll damit ihr altbacken–schwäbisches Image abstreifen und „jünger, nachhaltiger und urbaner“ werden. Das könnte auch bei der Eroberung des Nordens helfen, die Bihlmaier bereits seit einigen Jahren ansteuert und kämpferisch „Attacke Deutschland“ nennt.

Außerhalb von Baden–Württemberg ist noch Luft nach oben

Es ist ein dickes Brett: Zwar sieht sich Bürger mit einem Anteil bei Maultaschen von 80 Prozent in Deutschland als Marktführer im Kühlregal, doch außerhalb von Baden–Württemberg sei „noch deutlich Luft nach oben“.

Vegan ist kein Hype, sondern ein langfristiger Trend. Martin Bihlmaier

In Bayern, Rheinland–Pfalz, Hessen und im Saarland seien Erfolge zu verzeichnen. Präsent sei Bürger seit 2022 auch in Nordrhein–Westfalen, Hamburg und Berlin. Immerhin drei Sorten sind mittlerweile national gelistet. Erstaunlich: Laut einer Umfrage würden zwar neun von zehn Befragten die Maultasche kennen, doch außerhalb des Schwabenlandes wüssten die wenigsten, wie das Gericht zubereitet wird. Doch auch hier schafft Bürger Abhilfe — mit Rezeptvorschlägen auf der Verpackung.

Bürger investiert 45 Millionen Euro in ein neues Logistikzentrum

Investiert wird in Crailsheim unter anderem in eine neue Kältezentrale, um Energie effizienter zu nutzen. Außerdem soll im Herbst die in der Unternehmensgeschichte größte Einzelinvestition in Betrieb gehen: Ein neues Logistikzentrum für rund 45 Millionen Euro. Auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern umfasst es zwei automatische Hochregallager mit bis zu 16.000 Palettenstellplätzen und 18 Versandrampen.

Bihlmaier glaubt an den veganen Trend

Bürger soll demnach weiter kräftig wachsen: „Wir bauen für die Zukunft.“ Heute beschäftigt das Unternehmen in Crailsheim etwa 800 Menschen, in der Zentrale in Ditzingen bei Stuttgart knapp 250.

Zwei Trends kommen Bihlmaier dabei entgegen: Der anhaltende Trend zur „schnellen“ und doch hochwertigen Küche. Außerdem der sich rasant entwickelnde Trend zu veganen Produkten. Bihlmaier versichert: „Vegan ist kein Hype, sondern ein langfristiger Trend.“