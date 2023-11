Die Generation Z, ab dem Jahr 1997 zur Welt gekommen, drängt ins Berufsleben. Unternehmen und ihre Manager tun sich schwer, diese jungen Menschen, die technologieaffin und immer online sind, als ungeduldig und fordernd gelten, gesundheits- und umweltbewusst leben, zu verstehen. Zunehmend wird die Kluft zwischen der Realität und dem Anspruchsdenken dieser Generation beklagt, wie der Managementberater Francesco Gerweck von der Unternehmensberatung Blue Mind weiß.

Herr Gerweck, in welchem Rahmen bewegt sich die Generation Z, die so vielen Beobachtern Rätsel aufgibt?

Wir sehen multiple Krisen: Corona begleitet uns seit 2020, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine seit Februar vergangenen Jahres. Hinzu kommt der Konflikt in Berg-Karabach und seit einigen Wochen der Terror der Hamas gegen Israel. Gleichzeitig stehen wir vor einer immensen wirtschaftlichen und kulturellen Herausforderung und das im globalen Kontext.

Welche Folgen haben diese Konflikte?

Vor allem mit Corona und dem Ukraine-Krieg findet ein teils fundamentales Umdenken statt: „Blöcke“ und Märkte werden neu definiert, Produktion und Lieferketten werden aus Sicherheitsgründen und zur Minimierung von Abhängigkeiten wieder regionalisiert, die Welt in Gänze ist unfassbar in Bewegung und Veränderung geraten.

Der Spruch von den Lehrjahren, die keine Herrenjahre sind, ist jedoch überholt - und arrogant. Francesco Gerweck

Gleichzeitig wird die Digitalisierung in allen Bereichen gefordert.

Richtig. Die Digitalisierung wurde bisher davon getrieben, die Wirtschaft rund um den Globus zusammenzuführen. Märkte wurden permanent ausgedehnt. Die Produktion wurde auch aus Kostengründen immer weiter ausgelagert. Nun aber stellt sich eine neue, riesige Herausforderung: Die Digitalisierung muss in eben viel schwierigeren Rahmenbedingungen und mit neuen Axiomen vorangetrieben werden.

Kann die Generation Z dies bewältigen?

Ich sehe keine Alternative. Stemmen muss diese gewaltige Herausforderung eine Generation, die gänzlich anders tickt und einen starken Trend zur Individualisierung zeigt.

Wieso ist die Generation Z so geprägt, wie wir sie erleben?

Es ist wichtig zu verstehen, dass die „Generation Chill“, wie ich sie nennen möchte, nicht vom Himmel gefallen ist. Wertvorstellungen, Ansprüche und Lebensziele sind Folge ihrer Sozialisation, die wiederum ältere Generationen geprägt haben. Der Spruch von den Lehrjahren, die keine Herrenjahre sind, ist jedoch überholt - und arrogant.

Dann sind die Werte, die die Boomer-Generation mitbringt, heute überholt?

Nein. Ebenso falsch und nicht minder arrogant wäre es, Werte wie Fleiß, Geduld und Durchhaltevermögen über Bord zu werfen. Stattdessen gilt es, diese Werte mit Nachdruck weiter zu vermitteln - denn ohne sie werden wir den Sprung ins digitale Zeitalter verpassen.

Was ist Ihrer Erfahrung nach der Generation Z wichtig?

Vor allem Familie, persönliche Entwicklung bei paralleler Work-Life-Balance definieren ein komplett neues Anspruchsdenken. Gleichzeitig wird von dieser Generation behauptet, sie sei so „digital“ wie keine zuvor.

Ich erlebe, dass die Generation-Z Werte wie keine andere Generation vor ihr vertritt und einfordert!

Ja. Viele Vertreter der Generation Z engagieren sich lautstark für soziale und ethische Belange - inklusive Extremausprägungen wie der „Letzten Generation“. Damit geraten viele in Konflikt mit nachvollziehbaren, wirtschaftlichen Axiomen ihres Arbeitgebers, was zu Spannungen führen kann und leider häufig jegliche Kompromissbestrebungen im Keim erstickt.

Was wären die Folgen?

Fehlt der wichtige Konsens zwischen den individuellen Zielen und Werten einer Person und denen ihres Arbeitgebers, gefährdet das nicht nur den Betriebsfrieden sondern kann auch zu Kündigungen führen - inneren und tatsächlichen.

Ist die Generation Z vom Mindset her überhaupt gerüstet, dass wir die immensen Herausforderungen in schwierigem sozialen Umfeld meistern können?

Die Generation Z bringt immense technologische Kenntnisse mit. Dagegen steht jedoch, dass sie kaum noch inhaltliche Tiefe aufweist. Diese Entwicklung wird auch getrieben durch rasant schnelle und oberflächliche Kommunikation in sozialen Netzwerken. Tool-Kenntnis allein macht aber noch keinen digitalen Fortschritt und erlaubt auch keinerlei Aussage hinsichtlich des notwendigen Mindsets.

Gerade der digitale Fortschritt aber wird gefordert!

Wieder richtig. Wir blicken auf zwei Gegensätze: auf der einen Seite Marathon und Komplexität sowie rasanter Wandel im Rahmen der Digitalisierung. Dagegen steht eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt: Themen werden immer volatiler. Kaum jemand hat noch die Ausdauer, sich länger und tiefer mit komplexen Sachverhalten auseinanderzusetzen.

Dies erfordert aber Konstanz im Arbeitsleben!

Hier sehen wir die Gegensätze zwischen Loyalität und Volatilität. Die Lösung digitaler Themen verlangt stabile Strukturen, die sich zwar immer weiterentwickeln, aber eine Konstanz in der Personaldecke verlangen. Im Gegensatz dazu nimmt die Loyalität der jungen Mitarbeiter immer weiter ab. Jobwechsel und „Job Ghosting“ sind mittlerweile Normalität, Kaminkarrieren im eigenen Unternehmen über Jahre sind out. Der demografische Faktor wirkt hier als echter Brandbeschleuniger in Sachen „Job-Hopping“ und „-Ghosting“. Und: Erfahrung zählt offenbar nicht mehr. Ältere Kollegen und ihr wertvolles Know-how werden zunehmend weniger genutzt, anstatt diese bewusst mit jungen Talenten zu kombinieren.

Kann die Generation Z in einer Leistungsgesellschaft überhaupt mithalten?

Hier erleben wir eine Kluft zwischen der Realität und dem Anspruch dieser Generation. Wir sind mit Freizeitwünschen, erheblicher Selbstüberschätzung und dem Drang zur Selbstverwirklichung konfrontiert. Diese aber lassen wirtschaftliche Notwendigkeiten oft komplett außer Acht. Diese Entwicklung ist längst eine große Herausforderung für Unternehmen.

Wo sehen Sie Lösungsansätze, um die Konflikte zwischen der Generation Z und den Arbeitgebern anzugehen und zu lösen?

Wollen wir die digitale Evolution meistern, müssen beide Seiten zurückstecken und aufeinander zugehen, um eine neue Kompatibilität zwischen individuellen Ansprüchen oder Lebensbildern und ökonomischen Notwendigkeiten erfolgreicher Organisationen herzustellen. Was es braucht, ist mehr Ehrlichkeit und vor allem Reflexion, Haltung und echte Empathie.

Wo sind Unternehmen gefragt, sich anzupassen?

Wenn ein Unternehmen beispielsweise knallhart sparen muss, im globalen Wettbewerb steht und produzieren muss, kann es nicht auf alle individuellen und zumeist freiwilligen Vorstellungen ethischer Natur eingehen. Gleichzeitig darf es aber auch nicht blind gegenüber neuen Wertvorstellungen nachwachsender Generationen sein. Das ist ein schwieriger Spagat und eine der wichtigsten Managementaufgaben für die Zukunft.

Was also tun?

Bleibt festzuhalten: Die Generation Z und die aktuelle Arbeitswelt sind oft nicht kompatibel. Arbeitgeber stehen vor der Herausforderung, junge Fachkräfte über die Themen anzusprechen, über die sie erreicht werden können: Kultur, Inhalte und Arbeitsbedingungen. Die Verantwortung hierfür liegt eindeutig beim Top- und mittleren Management - nur sie können an dieser Stelle Optimierungen nachhaltig in Gang setzen. Das erfordert jedoch nicht in erster Linie tiefe Taschen, sondern einen spürbaren Wandel in Sachen Führungskräfte-Mindset.

Sie sprechen von den Herausforderungen für die Unternehmen. Wo muss die Generation Z sich bewegen?

Gleichzeitig ist es wichtig für die Generation Z, anzuerkennen, dass die Arbeitswelt nicht nur aus endlosen, glamourösen Höhepunkten besteht, die sich gut eignen, um sie auf Instagram oder TikTok zu feiern. Erfolg stellt sich durch Fleiß, Demut und Respekt vor Arbeit und Arbeitgeber ein. Das hat auch zur Folge, dass eine Beförderung nicht durch bloße Anwesenheit gerechtfertigt werden kann. Auch das eigene Verhalten gilt es hier auf den Prüfstand zu stellen: Statt gekränkt zu reagieren, wenn die eigenen Ideen nicht sofort angenommen werden, ist es ratsam zuzuhören, zu lernen und die Gründe für bestimmte Entscheidungen zu verstehen

