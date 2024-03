Die GDL hat jedes Maß verloren

Die Lokführer-Gewerkschaft GDL hat jedes Maß verloren. Gerichte beurteilen ihr Vorgehen im Arbeitskampf bislang zwar als zulässig. Doch nicht alles, was zulässig ist, ist auch klug. Die GDL schadet der Bahn als Verkehrsträger, sie schadet dem Wirtschaftsstandort Deutschland und sie schadet der Akzeptanz der Tarifautonomie.

Das Recht von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, ihre Arbeitsverhältnisse ohne staatlichen Einfluss selbstständig zu regeln, ist ein hohes Gut. Es setzt aber einen Willen zum Kompromiss auf beiden Seiten voraus. Der ist aufseiten der GDL nicht erkennbar.

Dass die Gewerkschaft bereit ist, ihre Linie durchzuexerzieren, haben Bahnkunden vergangenes Jahr in Baden-Württemberg erlebt: Da zwang die GDL der landeseigenen Bahngesellschaft SWEG weitgehend ihren Willen auf. Nach acht Monaten Konflikt mit 633 Streikstunden akzeptierte das Unternehmen reduzierte Arbeitszeiten, vor allem aber das Ansinnen der Lokführergewerkschaft, für das ganze Unternehmen Tarifabschlüsse erzielen zu dürfen - vorher war die GDL nur in einer Tochtergesellschaft verankert. Die Dummen waren über Monate hinweg die Passagiere vor allem rund um Stuttgart.

Nun wollen die Lokführer die Bahn bundesweit ausdrücklich zu einem unzuverlässigen Verkehrsmittel machen. Spötter könnten einwenden: Das schafft die Bahn auch ohne Streik ganz gut alleine. Doch spätestens mit den Wellenstreiks, die das Erstellen eines verlässlichen Notfallfahrplans unmöglich machen, ist die Grenze des Erträglichen überschritten - auch wenn das Arbeitsgericht Frankfurt dieses Vorgehen in erster Instanz für zulässig befunden hat. Ein Ende des Arbeitskampfes ist nicht in Sicht.

Nein, die Tarifautonomie sollte deswegen nicht angetastet werden. Doch unterhalb dieser Schwelle gibt es sehr wohl Stellschrauben, an denen der Staat drehen könnte. Die Pflicht, Ausstände mit einem gewissen Vorlauf anzukündigen, wenn diese die kritische Infrastruktur betreffen, wäre ein solches Mittel. Es würde jene zu einem Minimum an Mäßigung zwingen, die aus eigenem Antrieb dazu nicht in der Lage sind.