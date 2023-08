Die EU beschließt ein Erziehungsprogramm für Big Tech

Hasstiraden auf der Plattform „X“ (die in der entsprechenden Liste der EU–Kommission noch „Twitter“ heißt), Fake News auf Facebook, unerwünschte personalisierte Werbung auf Google — damit soll jetzt Schluss sein. Die „Verordnung über einen Binnenmarkt für Digitale Dienste“, die in Rekordzeit von den europäischen Gesetzgebern verhandelt wurde, soll die Rechte der Verbraucher in Sozialen Medien, gegenüber Suchmaschinen und Onlineshops deutlich stärken.

Was ändert sich für Nutzer?

Jede Plattform muss eine leicht handhabbare Kindersicherung anbieten und das Alter ihrer Nutzer kontrollieren. Von künstlicher Intelligenz geschaffene Inhalte müssen gekennzeichnet werden. Gezielte Werbung für minderjährige Nutzer ist künftig verboten. Es muss unkompliziert möglich sein, illegale Inhalte zu melden. Diese müssen auf Aufforderung des Betroffenen oder der nationalen Regulierungsbehörden sofort gelöscht werden.

Wenn zum Beispiel Politiker mit einer Hasskampagne verfolgt werden, können sie die Einträge künftig ohne großen Aufwand entfernen lassen — wenn sich die Plattformen an das neue Gesetz halten. Für entsprechende Prozeduren muss es einen leicht erreichbaren Ansprechpartner in jedem Unternehmen geben. Die Konten von chronischen Hetzern müssen gesperrt werden. Jeder Nutzer muss eine technisch leicht zugängliche Möglichkeit bekommen, sich keine Werbung mehr anzeigen zu lassen, die an seinen persönlichen Daten oder an seinem Konsumverhalten orientiert ist.

Besteht die Gefahr der Zensur?

Derartige Maßnahmen bergen immer das Risiko, dass sie nach hinten losgehen. Deshalb warnt z.B. die Piratenpartei vor dem Einsatz von Online–Filtern, die Beiträge mit bestimmten Schlüsselwörtern wie „Djihad“ oder „Schlampe“ aus dem Netz fischen, ohne dass ein Mitarbeiter den Kontext kontrolliert hätte. Alle sechs Monate müssen die Plattformen offenlegen, nach welchen Kriterien sie filtern, wie viele Moderatoren sie beschäftigen und welche Sprachkenntnisse und andere Qualifikationen diese haben.

Wer kontrolliert die Umsetzung?

Bei der EU–Kommission sind ungefähr 100 Mitarbeiter damit befasst, die neue Verordnung durchzusetzen und zu kontrollieren. Mitgerechnet ist dabei das Personal der neuen EU–Agentur in Sevilla, die für Algorithmen–Transparenz sorgen soll. An den anfallenden Kosten werden die kontrollierten Unternehmen beteiligt. Die nationalen Regulierungsbehörden können jederzeit Zugang zu internen Informationen verlangen.

Die Unternehmen müssen zum Beispiel in einem Archiv festhalten, von wem sie in welchem Zeitraum Werbeaufträge angenommen haben. Sie müssen Berichte veröffentlichen, mit welchen Algorithmen sie arbeiten und wie sie verhindern, dass ihre Inhalte die Meinungsfreiheit, die öffentliche Gesundheit und das Wahlverhalten beeinflussen. Die praktischen Konsequenzen dieser Vorschrift sind noch völlig unklar. Muss jeder Nutzer, der einen Beitrag über Impfschäden postet, mit Sperrung rechnen?

Wo ziehen die Moderatoren die Grenze und wer überprüft ihre Entscheidungen? Ab Februar soll es eine Schlichtungsstelle geben, wo jeder Nutzer unkompliziert gegen Sperrungen Einspruch erheben kann, wenn ein Protest bei der Plattform nichts gefruchtet hat. Als dritte Möglichkeit bleiben wie bisher schon die Gerichte.

Welche Firmen sind als erste betroffen?

In einem ersten Schritt müssen die 19 größten Digitalfirmen das Gesetz anwenden. Erfasst sind Unternehmen, die von mindestens zehn Prozent der europäischen Kunden genutzt werden, also von 45 Millionen Menschen oder mehr. Die Liste, die von der EU–Kommission veröffentlicht wurde, umfasst die 19 VLOPs und VLOSEs, die am 17. Februar nach eigenen Angaben diese Größe hatten. VLOP und VLOSE sind ein schönes Beispiel für die in Brüssel sehr beliebten Akronyme.

Sie stehen für „very large online platforms“ und „very large online search engines“. Unter die erste Kategorie fallen soziale Medien wie Google Play, LinkedIn, Pinterest oder YouTube, aber auch Shops wie Alibaba, Amazon, Zalando, Google Shopping oder Booking.com. Amazon Market Place hat übrigens Einspruch dagegen eingelegt, zu den 19 größten Firmen gerechnet zu werden. Der Gerichtsentscheid steht noch aus.

In die zweite Kategorie gehören die beiden größten Suchmaschinen Google und Bing und die Wissensplattform Wikipedia. Kleinere Firmen werden erst in einem zweiten Schritt erfasst und von den nationalen Regulierungsbehörden kontrolliert.

Was geschieht, wenn nichts geschieht?

Unternehmen, die die neue EU–Verordnung nicht umsetzen, müssen mit empfindlichen Strafen rechnen. Das System funktioniert ähnlich wie beim Wettbewerbs– und Kartellrecht. Bei Verstößen können bis zu sechs Prozent des globalen Jahresumsatzes als Strafe verhängt werden. Das wären bei Alphabet, dem Mutterkonzern von Google, im vergangenen Jahr knapp 17 Milliarden US–Dollar gewesen.