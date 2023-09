Die Ampel deckelt den Energieverbrauch

Energiesparen ist eine tolle Sache. Bürger, die Energie sparen, haben niedrigere Stromrechnungen. Unternehmen, die Energie sparen, haben höhere Gewinne. Wenn das ganze Land Energie spart, kann die Abhängigkeit von fossilen Energieexporten verringert werden, und ganz nebenbei ist auch noch etwas für das Klima getan. Das einzige Problem dabei: Oft geht Energiesparen mit weniger Leistung einher. Wer um 22 statt um 24 Uhr das Licht ausschaltet, hat zwei Stunden weniger Licht. Ein Unternehmen, das weniger produziert, kann weniger verkaufen, macht also weniger Gewinn.

Beim Energiesparen geht es also nicht um die absolute Verringerung des Energieverbrauchs, sondern um die Senkung des Energieverbrauchs relativ zur Leistung, die aus dieser Energie gewonnen wird. Gelingt dies, spricht man von einer steigenden Energieeffizienz.

Steigerung der Energieeffizienz

Eigentlich ist also nicht das Energiesparen an sich, also die Verringerung des Energieverbrauchs, eine tolle Sache, sondern die Steigerung der Energieeffizienz. Deshalb hat sich die Bundesregierung dazu entschlossen, ein Gesetz zu erlassen, das die Energieeffizienz in Deutschland steigern soll ‐ das sogenannte Energieeffizienzgesetz, das am vergangenen Donnerstag durch den Bundestag ging und im Wesentlichen EU-Vorgaben in nationales Recht gießt.

Dieses Gesetz sieht eine Reihe von Maßnahmen vor: So soll der Energieverbrauch in der Bundesrepublik bis ins Jahr 2030 im Vergleich zu heute um rund 500 Terawattstunden gesenkt werden. Bund und Länder sollen dabei mit gutem Beispiel vorangehen und selbst für Einsparungen von 48 Terawattstunden sorgen. Unternehmen mit einem Energieverbrauch von mehr als 7,5 Gigawattstunden werden verpflichtet, Energie- oder Umweltmanagementsysteme einzuführen. Für Rechenzentren werden umfangreiche Energieeffizienzstandards eingeführt. Und so weiter. „Wir schaffen mit dem Energieeffizienzgesetz erstmals einen klaren gesetzlichen Rahmen für mehr Energieeffizienz. Jede Einheit Energie soll künftig so effizient wie möglich eingesetzt werden“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Gesetz sorgt für heftigen Streit

Ähnlich wie das Heizungsgesetz hatte auch das Energieeffizienzgesetz, das aus Habecks Ministerium stammt, in der Ampel-Regierung für einen heftigen Streit gesorgt. Die FDP war dagegen, SPD und Grüne dafür. Seit der ersten Lesung im Bundestag im Mai sind einige grundlegende Änderungen an dem Gesetzesentwurf vorgenommen worden. Insbesondere sieht die verabschiedete Version explizit keine Verbrauchsbegrenzungen für private Haushalte und Unternehmen vor. In der FDP betrachtet man die Änderungen als Erfolg: „Der Effizienz-Weltmeister Deutschland bekommt ein praxistaugliches Energieeffizienzgesetz“, sagte der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kruse. Unternehmen und Bürger würden nicht überfordert und „überambitionierte und unrealistische Ziele, Instrumente und bürokratische Verfahren“ seien gekürzt worden, so Kruse. Zudem seien Öffnungsmöglichkeiten für Bevölkerungsentwicklung und Wirtschaftswachstum im Gesetz berücksichtigt worden.

Kritiker des Gesetzes, wie der Präsident des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, sind dennoch nicht überzeugt. Sie monieren, dass das Gesetz nicht die Energieeffizienz, sondern den Energieverbrauch regele ‐ und zwar unabhängig davon, ob die verbrauchte Energie aus fossilen oder erneuerbaren Energien kommt. „Die Politik deckelt den gesamten Energieverbrauch in Deutschland ohne Rücksicht darauf, ob es sich um klimaneutral produzierte Energie handelt oder nicht“, sagte Fuest der „Schwäbischen Zeitung“. „Das beschränkt ohne Not die künftige wirtschaftliche Entwicklung.“

Gesetz ist ein „Wachstumskiller“

So sei mit der Energiewende die Hoffnung verbunden, dass es Zeitspannen geben werde, in denen große Mengen Energie aus Wind und Sonne zur Verfügung stünden, zu Kosten nahe Null. „Es könnten neue Industrien entstehen, die das produktiv nutzen“, so Fuest. Doch das Energieeffizienzgesetz stehe dem entgegen, da auch der Verbrauch dieser Energie beschränkt wird. Darüber hinaus bringe das Gesetz „eine Flut von bürokratischen, planwirtschaftlichen Eingriffen insbesondere in den Bau von Rechenzentren, aber auch eine Fülle von Berichtspflichten für die Wirtschaft“ mit sich. „Statt Bürokratie abzubauen, baut dieses Gesetz Bürokratie auf“, so Fuest.

Der Ifo-Chef hatte das Gesetz im Mai als „Wachstumskiller“ bezeichnet und prognostiziert, dass eine derartige Beschränkung des Energieverbrauchs zu einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts um 14 Prozent und damit zu erheblichen Wohlstandsverlusten führen würde. „Im Vergleich zur bislang für 2030 erwarteten Entwicklung würde die Wirtschaftsleistung sogar um 20 Prozent fallen“, so Fuest damals.

Gefahr: Staatliche Begrenzung des betrieblichen Verbrauchs

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sieht eine weitere Gefahr: „Die Sorge bleibt, dass die politischen Einsparziele letztlich nicht ohne eine staatliche Begrenzung des betrieblichen Verbrauchs erreicht werden können“, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der DIHK, Achim Dercks, der „Schwäbischen Zeitung“. Zwar habe die die Regierungskoalition klarstellt, dass mit dem Gesetz zunächst keine gesetzliche Begrenzung des individuellen Verbrauchs für Unternehmen und Bürger einhergehen soll. „Dennoch führt das Gesetz in der Wirtschaft zu erheblicher Rechtsunsicherheit: Werden Gerichte der Bundesregierung eine etwaige Zielverfehlung einfach durchgehen lassen“, fragte Dercks. „Und wenn nicht, drohen dann doch Limitierungen der Energieverbraucher durch die Hintertür?“

Generell sei die zunehmende Entkopplung von Energieverbrauch und Wirtschaftsleistung eine viel zu wenig erzählte Erfolgsgeschichte der deutschen Volkswirtschaft. Die gesetzlich geforderten „Einsparziele setzen allerdings Effizienzsteigerungen weit über das bisher gekannte Maß voraus, sie können realistisch nicht erreicht werden, ohne das Wirtschaftswachstum hierzulande zu gefährden“, prognostiziert der stellvertretende DIHK-Chef. Zudem setze das Gesetz nicht auf Motivation und positive Anreize, sondern auf Zwang und zusätzliche Bürokratie- und Berichtspflichten ‐ „das macht den Grundansatz noch problematischer“, so Achim Dercks.