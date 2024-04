Pandemie und Kriege haben die Bundesrepublik stark belastet. Ökonomen gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft durch die Krisen der letzten Jahre mehr als eine halbe Billion Euro verloren hat. Damit tickt eine Zeitbombe: Denn bei den Bürgern kommen diese Verluste erst zeitversetzt an.

Die Krisen der vergangenen vier Jahre haben in der deutschen Volkswirtschaft zu hohen Verlusten geführt. Zu diesem Schluss kommt eine jüngst veröffentlichte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (IW).

Diese Untersuchung stellt die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung in den vier Jahren zwischen 2020 und 2023 einem hypothetischen Szenario entgegen, in dem es weder die Corona-Pandemie noch die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten gegeben hat.

Massiver Konsumausfall seit 2020

Verglichen mit diesem fiktiven Szenario war ein „Ausfall an gesamtwirtschaftlicher Bruttowertschöpfung in Deutschland in einer Größenordnung von insgesamt 545 Milliarden Euro“ zu verzeichnen, sagt Michael Grömling, der am IW das Cluster Makroökonomie und Konjunktur leitet und die Studie erstellt hat.

Der Löwenanteil dieses Verlustes geht darauf zurück, dass die Bürger ihren Konsum einschränkten. Zwischen 2020 und 2023 musste die deutsche Volkswirtschaft einen Konsumausfall von rund 400 Milliarden Euro verkraften, so Grömling. Statistisch betrachtet hat in dieser Zeit jeder Einwohner in Deutschland 4.800 Euro weniger ausgegeben als im selben Zeitraum ohne Krisen.

Diese Investitionsverluste haben langfristig bremsende Auswirkungen auf das Produktionspotenzial in Deutschland und die wirtschaftliche Entwicklung. Michael Grömling

In den Pandemiejahren waren es vor allem die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, die den Konsum drosselten: geschlossene Geschäfte und Restaurants, eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten, Maskenpflichten oder Test- und Impfnachweise. Hinzu kamen simultane Angebots- und Nachfrageschocks, Erkrankungen, zeitweise Zusammenbrüche der globalen Lieferketten und produktions- und transportbedingte Materialengpässe.

All dies beeinträchtigte die Geschäftsprozesse in allen Branchen. Mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sorgten dann der Energiepreisschock und eine hohe Inflation für Kaufkraftverluste, die die Bürger dazu animierten, zu sparen statt zu konsumieren.

Unternehmen halten sich ebenfalls zurück

Doch nicht nur die Konsumfreudigkeit der Bürger litt unter den multiplen Krisen. Auch die Unternehmen in Deutschland sparten. So summierten sich die Ausfälle bei den Investitionen in Bauten, Ausrüstungen und sogenannte immaterielle Kapitalgüter - zum Beispiel Software, Daten, Patente und Lizenzen oder Wissen in Form von Forschung und Entwicklung - seit 2020 auf 155 Milliarden Euro.

Es ist vor allem dieser Rückgang auf Unternehmensebene, der den Bürgern in Deutschland auf längere Sicht teuer zu stehen kommen könnte. Denn „diese Investitionsverluste haben langfristig bremsende Auswirkungen auf das Produktionspotenzial in Deutschland und die wirtschaftliche Entwicklung“, so IW-Experte Grömling.

Die Verluste für die deutsche Wirtschaft paaren sich mit den Staatsschulden, die Bund, Länder und Kommunen in der Corona-Krise aufnahmen, um die Wirtschaft zu stabilisieren oder Arbeitsplätze zu sichern. Experten gehen von rund 650 Milliarden Euro aus, die zukünftige Generationen wohl in Form von Steuerzahlungen abtragen müssen - gespart werden muss dann an anderer Stelle.

Denn es wird immer unwahrscheinlicher, dass es der Bundesrepublik gelingen wird, aus den Schulden herauszuwachsen. In der Vergangenheit hat das noch funktioniert: Zum Beispiel sind die deutschen Staatsschulden im Zuge der Finanzkrise um rund eine halbe Billion Euro gestiegen und lagen im Jahr 2012 bei über 75,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Rezession schon vor Corona

Obwohl die Politik anschließend nur geringfügig Schulden abbaute, sank die Staatsverschuldung bis 2019 auf 54,7 Prozent der Wirtschaftsleistung. Der Grund: Die Wirtschaft wuchs, die Schulden wurden somit relativ zum BIP kleiner.

Doch schon vor der Corona-Pandemie befand sich die Bundesrepublik in einer Rezession. Damals ging die Wirtschaftsflaute vor allem auf den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und die protektionistische Wirtschaftspolitik des damaligen US-Präsidenten Donald Trump zurück. Beides traf die industrielastige, exportorientierte deutsche Wirtschaft besonders hart.

Die anschließenden vier Krisenjahre haben das Wirtschaftswachstum in Deutschland praktisch zum Erliegen gebracht und auch im Jahr 2024 dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt mehr oder weniger auf Vorkrisenniveau liegen. Somit blickt die Bundesrepublik auf mehr als ein halbes Jahrzehnt wirtschaftlicher Stagnation zurück. Tatsächlich liegt die volkswirtschaftliche Gesamtleistung heute unter dem Niveau von 2019.

Die sinkenden Investitionen auf Unternehmensebene lassen nun befürchten, dass auch zukünftig mit einem eher schleppenden Wachstum zu rechnen ist. Denn wenn Firmen ihre Investitionen zurückfahren, produzieren und verdienen sie weniger, zahlen damit weniger Steuern und stellen weniger Leute ein.

Deutschland hat viele Aufgaben vor der Brust

Diese Entwicklung trifft nun auf übergeordnete Probleme: Denn die Bundesrepublik befindet sich in einer mehrdimensionalen strukturellen Krise. Die Infrastruktur liegt brach, die Energiepreise sind hoch, die Bürokratie paralysiert Behörden und Unternehmen, weswegen immer mehr deutsche Unternehmen ihre Investitionen lieber im Ausland tätigen.

Der Fachkräftemangel setzt den Unternehmen zu, falsche Anreize begünstigen Migration in die Sozialsysteme statt in den Arbeitsmarkt und es ist völlig unklar, wie die notwendigen Investitionen in Bildung, Digitalisierung und die grüne Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft finanziert werden sollen.

„Die Investitionsverluste haben bleibende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Fähigkeit, die großen Herausforderungen durch die Digitalisierung, die Dekarbonisierung, die demografische Entwicklung und den Aufbau resilienter Lieferketten besser bewältigen zu können“, erläutert IW-Experte Michael Grömling.

Gleichzeitig explodieren mit dem Renteneintritt der Babyboomer in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre die Kosten des Sozialsystems, vor allem für Rente, Pflege und Krankenversicherung. Die Ausgaben können selbst mit einer moderat wachsenden Wirtschaft nicht ausgeglichen werden, eine weiterhin stagnierende Wirtschaft würde die Finanzierungskrise der Sozialsysteme massiv verschärfen.

Somit ist davon auszugehen, dass die Bürger in Deutschland die ökonomischen Kosten der Krisenjahre seit 2020 in Form von gesellschaftlichen Verteilungskämpfen zeitversetzt zu spüren bekommen.