Energiewende

Die Wärmepumpe wird zum Ladenhüter

Berlin / Lesedauer: 1 min

Laut neuesten Zahlen haben sich in diesem Jahr deutlich weniger Menchen für eine Wärmpepumpen-Förderung interessiert. (Foto: Silas Stein/dpa )

In diesem Jahr wurden bisher weniger Anträge auf Wärmepumpen–Förderung in Deutschland gestellt. Was sind die Gründe dafür?

Veröffentlicht: 16.07.2023, 15:07 Von: Deutsche Presse-Agentur