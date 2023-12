In der Südwest-Wirtschaft geht die Angst um. Grund sind die Auswirkungen des spektakulären Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Haushaltsführung der Ampel. Denn durch das riesige Finanzloch des Bundes im Umfang von 60 Milliarden Euro stehen zahlreiche Investitionsprojekte, für die eine Förderung durch den Staat fest eingepreist war, wieder auf der Kippe - unter anderem bei Varta in Ellwangen und bei ZF in Friedrichshafen.

Allein für Wasserstoff-Projekte im Südwesten könnten Bundeszuschüsse in dreistelliger Millionen-Höhe wegbrechen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann warnte bereits, der Wegfall solcher Förderungen könne „dramatische Auswirkungen“ für den Standort Deutschland und für Baden-Württemberg haben.

„Mit nicht absehbaren Auswirkungen auf Baden-Württemberg“

„Das Urteil zum Bundeshaushalt wirkt wie ein Donnerhall nach. Das Ganze mit nicht absehbaren Auswirkungen auch auf Baden-Württemberg und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts“, sagt Christian Erbe, Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“.

Das Gericht hatte die Umwidmung von Geldern im Haushalt 2021 für nichtig erklärt. Die Mittel waren als Corona-Kredit bewilligt worden, sollten aber nachträglich für den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden. Damit sind der Regierung erhebliche Teile ihrer Finanzplanung weggebrochen.

Diese scheibchenweise Informationspolitik trägt enorm zur Verunsicherung der Unternehmen bei. Christian Erbe

„Die Haushaltskrise trifft unsere Wirtschaft zu Unzeiten, mitten in einem gigantischen Transformationsprozess. Dazu der harte globale Wettbewerb, große Fragezeichen bei der Energiewende, die Sorgen um ausreichend Arbeitskräfte und der tägliche Kampf durch den Bürokratie-Dschungel“, so Erbe weiter. Genau jetzt brauche es eigentlich eine Entfesselung der Wirtschaft - doch stattdessen tauchten immer mehr Unsicherheiten auf.

Kritik an „scheibchenweiser Informationspolitik“

Kretschmann hatte bereits wichtige Projekte der Mikroelektronik, die Wärmeplanung und den Netzausbau genannt. Zusätzlich gibt es laut BWIHK vorerst keine Neubewilligungen über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand des Bundes mehr.

„Diese scheibchenweise Informationspolitik trägt enorm zur Verunsicherung der Unternehmen bei“, kritisiert Erbe, der für rund 650.000 Unternehmen im Land spricht. Er appelliert an die politisch Handelnden, frühzeitig in den Dialog mit der Wirtschaft einzusteigen. „Langwierige Diskussionen über Streichlisten können wir uns nicht leisten.“

Die Bundesregierung müsse die Weichen für einen rechtskonformen Haushalt nun so stellen, „dass eine Balance entsteht“. Erbe meint damit einen Ausgleich zwischen der Einhaltung politischer Zusagen für industrielle Einzelprojekte und den vereinbarten Entlastungen für die wirtschaftliche Breite bei Netzentgelten und Stromsteuer. Werde sich jetzt einseitig auf Großprojekte fokussiert, würde dies viele Betriebe aus dem Mittelstand gefährden, sagt Erbe.

Unternehmer sehen „besorgniserregende Entwicklung“

Die Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) fordern die Bundesregierung angesichts der „angespannten Situation“ dazu auf, ihre Politik neu auszurichten. „Die Ampel-Koalition sollte die Situation dazu nutzen, um ihren finanzpolitischen Kurs grundsätzlich zu hinterfragen“, sagt UBW-Hauptgeschäftsführer Oliver Barta.

Der Wirtschaftsstandort Deutschland befände sich aktuell in einer entscheidenden Phase. „Es geht nun darum, die Weichen richtig zu stellen, damit wir im immer härter werdenden globalen Wettbewerb konkurrenzfähig bleiben“, sagt Barta. Jetzt sei von zentraler Bedeutung, dass Investitionen in Forschung und Entwicklung, in die Infrastruktur, die Digitalisierung, in Bildung und Weiterbildung sowie in den Umbau der Energieversorgung den haushaltspolitischen Kern bildeten.

In vielen anderen Bereichen sollten Ausgaben dagegen auf den Prüfstand. „Wichtig wird sein, dass die Ampel-Koalition generell effizienter und geräuschloser arbeitet und nicht wieder von Gerichten korrigiert werden muss. Die aktuelle Politik der Bundesregierung trägt zum wiederholten Male zum Politikverdruss in der Bevölkerung bei. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung“, betont Barta.

Entgegen erster Befürchtungen ist die geplante Brennstoffzellenfabrik von Cellcentric in Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) doch nicht von der Haushaltskrise betroffen. Man habe den Förderantrag schon vor dem Karlsruher Urteil zurückgezogen und sei deshalb davon nicht direkt berührt, teilte die Firma mit.

Cellcentric, ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Volvo, will in dem Werk Antriebe für schwere Lastwagen entwickeln. Andere Vorhaben in Baden-Württemberg, die der Bund mit insgesamt 126 Millionen Euro anschieben wollte, stehen jedoch auf der Kippe: Betroffen ist vor allem das Projekt Pegasus von Daimler Truck.

Hierfür sollen in Stuttgart, Mannheim und im rheinland-pfälzischen Wörth wasserstoffbetriebene Lastwagen für den Fernverkehr entwickelt werden. Daneben steht die Förderung für zwei Betankungsanlagen für Wasserstoff nahe Ulm und Mannheim auf der Kippe.

Viele kleinere Einzelvorhaben im Land bedroht

Neben solchen Leuchtturmprojekten gehe es aber auch um viele kleinere Einzelvorhaben im Land, wie der BWIHK betont. Bundesweit wackeln weitere Projekte - wie der klimaneutrale Umbau einer Stahlhütte im saarländischen Dillingen oder auch die ohnehin wegen der hohen Förderung umstrittenen Chip-Fabriken in Dresden und Magdeburg.

Bei Varta in Ellwangen gestaltet sich die Lage kompliziert: Der Batteriehersteller von der Ostalb bekommt über ein Förderprogramm insgesamt 300 Millionen Euro vom Bund und den Ländern Baden-Württemberg und Bayern. „Einen Teil dieser Summe haben wir bereits erhalten, ein anderer Teil ist noch ausstehend“, erläutert ein Sprecher. Dieser Teil würde aber aufgrund der angespannten Finanzlage von Varta derzeit nicht abgerufen.

Aktuell suche man Partner für die Investitionen, heißt es. Denn bei solchen Projekten muss ein Unternehmen zunächst in Vorleistung gehen, um dann einen Teil des Geldes zurückerstattet zu bekommen. Welche Summe für welche Maßnahmen noch aussteht, wollte der Varta-Sprecher nicht sagen. Ob Projekte nun tatsächlich in Gefahr seien, hänge „in letzter Konsequenz von den Entscheidungen der Bundesregierung ab“.

Alarmstimmung auch bei ZF Friedrichshafen

Bei ZF in Friedrichshafen herrscht derweil Alarmstimmung. Denn der Technologiekonzern hängt nun mit zwei großen Chip-Projekten in der Luft. Wegen der Haushaltssperre fürchtet der Zulieferer um Millionenhilfen für eine Chip-Fabrik im Saarland und ein Chip-Forschungszentrum nahe Nürnberg. Zwar hat die EU die Förderung bereits befürwortet, konkrete Zusagen aus Berlin liegen bislang aber nicht vor.

Beide Projekte sollen für insgesamt 2,8 Milliarden Euro in Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen Wolfspeed realisiert werden. Wie hoch die Förderung hätte ausfallen sollen, ist nicht bekannt. Branchenkenner gehen von mindestens 40 Prozent aus. Halbleiter aus Siliziumkarbid gelten als „Gamechanger“ in der Elektromobilität.

„Wir haben die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts zur Kenntnis genommen und sind besorgt über die möglichen Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland. Es geht nicht nur um den Ruf und die Verlässlichkeit unseres Landes als Partner für zukunftsorientierte Großprojekte“, sagte kürzlich ein ZF-Sprecher.

Die geplante Förderung sei zentral für die erfolgreiche Transformation des Industriestandorts. Es gehe um die Frage, ob wichtige Projekte der industriellen Transformation in Deutschland auf den Weg gebracht werden können - oder ob „die Zukunft stattdessen in anderen Weltregionen“ stattfinde.

Rolls-Royce „depriorisiert“ Brennstoffzellen-Projekt

Der Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems - ebenfalls in Friedrichshafen - „depriorisiert“ derweil sein Projekt „Brennstoffzelle“, allerdings nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Haushaltskrise im Bund. „Die Marktnachfrage nach Brennstoffzellensystemen zur Energieversorgung, wie wir sie entwickelt haben, bleibt derzeit deutlich hinter den früheren Marktprognosen zurück“, sagt ein Sprecher. Ob und, wenn ja, in welcher Weise Förderprojekte aufgrund der neuen Haushaltssituation betroffen seien, evaluiere man derzeit.

Für den Standort Deutschland steht in den kommenden Tagen definitiv einiges auf dem Spiel.