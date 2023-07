Der Technologieindex Nasdaq wird neu gewichtet

„Special Rebalance“ lautet das Zauberwort, mit dem es Börsen–Giganten nun an den Kragen geht. Der weltweit bekannteste Index für Technologiewerte, der Nasdaq, wird neu gewichtet. Betroffen sind etwa die Google–Mutter Alphabet und der Softwaregigant Microsoft. Die haben am späten Dienstagabend bestätigt, wie potent sie aktuell sind: Microsoft verkündete einen neuen Umsatz– und Gewinnrekord, Google übertraf die Prognosen deutlich. Microsoft ist mit einem Börsenwert von 2,6 Billionen US–Dollar der zweitwertvollste Konzern der Welt, Google bringt rund 1,5 Billionen Dollar auf die Börsenwage.

Das sind Giganten, die im Technologieindex Nasdaq in New York in den vergangenen Monaten verstärkt für Ungleichgewicht gesorgt haben. Deswegen wird der Index nun neu kalibriert. „Das ist eine außerordentliche Indexanpassung“, weiß Joachim Schallmeier, der leitende Aktienmarktstratege der Deka Bank. „Alle großen Indexanbieter machen das, wenn Ungleichgewichte zu groß werden.“

Sieben Werte stehen für 56 Prozent der Marktkapitalisierung

Der Umbau des Nasdaq findet statt wegen seines zu Grunde liegenden Regelwerkes. Das sieht vor, dass Aktien, die allein mehr als 4,5 Prozent Gewicht ausmachen, zusammen nicht mehr als 48 Prozent des Börsenwertes im Index auf die Waage bringen dürfen. Aktuell notieren Aktien von Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Tesla und die des Chipherstellers Nvidia oberhalb der 4,5–Prozent–Grenze. Und zusammen machen diese sieben Unternehmen rund 56 Prozent der Marktkapitalisierung im Nasdaq aus. Sie sind also weit jenseits der 48 Prozent und absolut dominierend. „Ein Index soll ja einem Anleger die Möglichkeit geben, diversifiziert und breit gestreut in ein Segment in einen Markt zu investieren“, erklärt Chris–Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege beim Vermögensverwalter Capitell. „Genau deswegen macht man nun das Rebalancing, um diese Vielfalt ein Stück weit wiederherzustellen.“

Wichtig ist das vor allem auch für börsengehandelte Indexfonds, so genannte ETFs. Die bilden Aktienindices eins zu eins ab und müssen ausreichend diversifiziert sein. Das schreiben Aufseher so vor. Diese Streuung ist im Nasdaq bei der aktuellen Klumpenbildung der großen Techkonzerne nicht mehr gegeben. In Folge der Umschichtung werden die Schwergewichte also an Gewicht und Einfluss verlieren, wohingegen die übrigen kleineren Aktien an Bedeutung innerhalb des Nasdaq gewinnen. „Wenn man so will, werden die großen Tech–Aktien Opfer ihres eigenen Erfolges“, fasst Joachim Schallmayer von der Deka Bank zusammen.

Kurschancen für kleinere Techwerte

Die Umschichtung kann auch Folgen für die Kurse haben. So gab es beispielsweise 2011 ein ähnliches außerplanmäßiges Rebalancing. In dessen Folge verzeichneten die großen Werte, die damals an Gewicht abspecken mussten, Kursverluste von zwei bis drei Prozent. Der Grund: Die ETF–Fonds, die den Nasdaq abbilden, müssen den Umbau auch in ihren Fonds nachvollziehen. Sie müssen also Aktien der Börsengiganten verkaufen und stattdessen andere Aktien des Nasdaq aufstocken.

Im Zuge der neuen Gewichtung im Nasdaq wird das Gewicht der Tech–Kolosse von aktuell 56 auf dann 44 Prozent sinken. Profitieren könnten vor allem kleinere Titel, die sonst nicht im Gravitationszentrum des Börsenhandels stehen.