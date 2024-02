Niemand mag verdunkelte Schaufenster in der Innenstadt. Die Schuld dafür allein dem Online-Handel in die Schuhe zu schieben, ist zu einfach. Zwar verliert der stationäre Handel zuletzt rund zwei Prozent an Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, den Online-Handel trifft es mit drei Prozent aber noch härter.

Die Leute zieht es trotzdem in die Stadt. Das zeigt eine Studie des Marktforschungsunternehmens IFH Köln. Seit Ende der Corona-Pandemie steigt die Zahl immer weiter an. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Online-Handel in ländlichen Regionen stärker vertreten ist und Geschäftsaufgaben kleine Städte härter treffen. Aber es gibt Stellschrauben, an denen gedreht werden kann und muss. Das betrifft Städte, den Handel und den Kunden.

Handel muss sich verändern

Städte haben nicht alles in der Hand: Mieten sind so hoch, wie der Markt und Immobilienbesitzer sie ansetzen. Bei der Infrastruktur haben sie aber Möglichkeiten: Denn wenn der Bus in den naheliegenden Gemeinden nur alle vier Stunden fährt, wenn die Mülleimer in der Fußgängerzone überquillen und Natur in der Betonwüste nur schwer zu finden ist, verliert die Innenstadt an Attraktivität. Hier müssen Städte ihre Schwächen und Potenziale erkennen. Dabei kann ein City-Management helfen, das alle Beteiligten an einen Tisch bringt, um die stark individuellen Voraussetzungen von Städten zu analysieren und Konzepte zu entwickeln, mehr Menschen in die Stadt zu bekommen. Denn Riedlingen ist nicht Sigmaringen und Ravensburg nicht Tuttlingen.

Auch der Handel muss sich verändern. Mit regionalen und nachhaltigen Produkten, die es nicht überall gibt. Geschäfte müssen investieren, um Verkaufsflächen noch attraktiver zu gestalten und der Handel muss Online als Chance für neue Konzepte sehen: Zuhause bestellen, in der Stadt abholen. In der Stadt kaufen, per Post zurückschicken. Solche Modelle bieten flexiblere Möglichkeiten beim Einkaufen.

Am Ende entscheidet jedoch immer der Kunde, was er wo und wie kauft. Es gilt, ihm diese Entscheidung möglichst einfach zu machen. Dabei hilft eine attraktive Innenstadt. Denn wenn der Kunde lange dort bleibt, bleibt auch das Geld.