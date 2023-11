Der Ikarus der Krypto-Industrie ist abgestürzt

Der tiefe Fall des 31-jährigen Gründers der Krypto-Börse FTX kam schneller als der steile Aufstieg des als Genie gefeierten Krauskopfs. Der Mann, der in der Vergangenheit kaum eine Gelegenheit ausließ, in Interviews über seine Visionen zu schwadronieren, nahm das Verdikt der neun Frauen und drei Männer im Daniel Patrick Moynihan U.S. Gerichtshaus von Manhattan schweigend hin.

Die Jury benötigte in einem Prozess, der mehr als zehn Millionen Seiten an Material produziert hatte, nicht mehr als fünf Stunden, um am Donnerstagabend um 19.40 Uhr (Ortszeit) zu einem eindeutigen Urteil in den sieben Anklagepunkten gegen Sam Bankman-Fried zu gelangen: schuldig.

Investoren, Kreditgeber und Kunden in großem Stil betrogen

Für die Geschworenen stand zweifelsfrei fest, dass S.B.F., wie ihn seine Bewunderer nannten, Investoren, Kreditgeber und Kunden in großem Stil betrogen hat. Diese erlitten Verluste in Höhe von mindestens zehn Milliarden Dollar.

Bankman-Fried benutzte deren an seiner Krypto-Börse FTX platziertes Geld unter anderem, um seinen defizitären Hedgefonds Alameda Research zu subventionieren. Und den luxuriösen Lebenswandel für sich, seine Freunde, Familie und Geschäftspartner zu finanzieren. Der Mann, der das Image eines selbstlosen Milliardärs pflegte, der T-Shirts trägt und Corolla fährt, lebte tatsächlich in einem 30 Millionen Dollar teuren Penthouse auf den Bahamas.

Viele ehemalige Weggefährten sagten gegen ihn aus

Unter den 20 Zeugenaussagen der vergangenen Woche fanden sich viele ehemalige Weggefährten, die unter Anlegung eigener Schuldgeständnisse gegen den einstigen „Krypto-König“ stellten. Von FTX-Mitgründer Gary Wang und Software-Chef Nishad Singhhörten die Geschworenen, wie sie auf Weisung von S.B.F. mithalfen, den Betrug zu organisieren

Vor allem die tränenreiche Aussage seiner ehemaligen Freundin und Chefin des Hedgefonds Alameda Research, Caroline Ellison, erwies sich als verheerend. Die 29-Jährige widerlegte im Alleingang das Narrativ der Verteidigung, das den einstigen Liebling des Silicon Valley als überforderten, aber keineswegs kriminellen Unternehmer darzustellen versuchte. Einer, der hart arbeitete und Fehler machte.

140-mal kann er sich nicht erinnern

Laut Ellison arbeitete Sam hauptsächlich unter Hochdruck daran, sein Image als Systemsprenger zu kultivieren, während er Geschäftspartner und Anleger systematisch hinters Licht führte. Sie selbst erhielt von dem Angeklagten den Auftrag, die Bilanzen zu fälschen und Kundeneinlagen bei FTX in den Hedgefonds zu verschieben. Ellison beschrieb, wie sie ihrem Freund sieben Versionen zur Auswahl angeboten habe. Sie sei heute froh, „nicht mehr lügen zu müssen“.

Einen Bärendienst erwies sich der Anklagte nach übereinstimmender Meinung von Prozessbeo-bachtern mit seiner Entscheidung, sich zwei Tage lang von der Staatsanwaltschaft ins Kreuzverhör nehmen zu lassen. Dass er sich 140-mal „nicht erinnern“ konnte, half ihm so wenig wie seine widersprüchlichen Aussagen.

Sohn zweier Stanford-Professoren

Dass S.B.F so schnell und jung zum Reichtum aufgestiegen war wie vor ihm nur Mark Zuckerberg, hatte der unkritische Wirbel um den am MIT ausgebildeten Sohn zweier Stanford-Professoren ermöglicht.

Vor ihrem Zusammenbruch im vergangenen Jahr hatte die mit 32 Milliarden Dollar bewertete Handelsplattform FTX weder einen Vorstand noch einen Finanzchef. Es gab keine Rechtsabteilung und niemanden, der für das Personal zuständig war. Dafür organisierte ein eifriges PR-Team Interviews mit Bankman-Fried, in denen dieser das Märchen von seinem altruistischen Lebenswandel verkaufte.

Fragwürdige Wahlkampffinanzierung der US-Demokraten

Er wolle nicht zum eigenen Vergnügen so reich wie möglich werden, sondern mit seinem Geld die Welt retten. Als Promoter seiner Wettbörse für Bitcoin & Co. heuerte er Footballstar Tom Brady an, ließ sich beim Super Bowl mit Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom ablichten und hielt auf Konferenzen Vorträge über die Zukunft des Finanzsystems. Nebenbei spendete er mehr als 100 Millionen Dollar an demokratische Politiker.

Letzteres könnte wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung ein rechtliches Nachspiel haben, das die Zeit hinter Gitter noch weiter verlängert. Das Strafmaß wird Richter Lewis Kaplan Ende März 2024 verkünden.

Bankman-Frieds Verteidiger signalisierte, in die Berufung gehen zu wollen. Bevor er den Gerichtssaal verließ, drehte sich der abgestürzte Krypto-Ikarus noch einmal kurz um. Ein allerletzter Gruß an seine Eltern, die ihn vermutlich für Jahrzehnte nur noch als Besucher im Gefängnis sehen werden.s