Zuerst die Emotionen. Auf einem Chart, das bei einer Betriebsversammlung bezüglich der Fusion des Riedlinger Traditionsunternehmens Feinguss Blank mit dem britisch-indischen Unternehmen Texmo Precision Castings (UK) Limited gezeigt wurde, stand: „Better together ‐ Zammarugga fi onsere Zukonfd“. Schwäbisch trifft englisch, das ist die Zukunft im Riedlinger Familienbetrieb, dessen Ursprünge ins Jahr 1960 zurückreichen.

Jetzt die Fakten. Wenn das Kartellamt zustimmt, hält Texmo künftig die Mehrheit der Anteile von Feinguss Blank. Das neue Unternehmen firmiert unter dem Namen Texmo Blank und beschäftigt rund 1750 Mitarbeiter aus 30 Nationen auf drei Kontinenten.

Weltweit verfügt Texmo Blank über 500.000 qm Produktionsstätten und Gebäudeflächen. Was das alles für den Standort Riedlingen bedeutet, erklärt der alte und neue CEO Alexander Lenert (54) im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Herr Lenert, die spannendste Frage vorab: War das Unternehmen Feinguss Blank aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, der Firma Texmo eine Mehrheitsbeteiligung anzubieten?

Gezwungen vielleicht nicht. Aber wir müssen in Zukunft erhebliche Investitionen tätigen, um die Energieeffizienz und Energierückgewinnung nachhaltig zu verbessern. Mit Fremdkapital können wir diesbezüglich Synergien schaffen.

Wie hoch ist die Investitionssumme?

Wir reden über 15 bis 20 Millionen Euro nur am Standort Riedlingen. Das Gießereiwerk ist 40 Jahre alt. Wir wollen in Riedlingen auch ein neues Technologiezentrum einrichten. Der Standort Riedlingen soll weiter gestärkt werden.

Wann rechnen Sie mit der kartellrechtlichen Zustimmung für den Verkauf der Anteile?

In den kommenden vier Wochen. Wenn die Zustimmung erfolgt, können wir die Marke an den Start führen. Das ist bei mehr als 310 Kunden von Feinguss Blank und bei 60 Kunden von Texmo in der Feinguss-Sparte gar nicht so einfach.

Wir arbeiten seit drei Monaten an einer Kommunikationsstrategie und entsprechenden Newslettern. Wir arbeiten auch seit einem Jahr in verschiedenen Projekte mit Texmo zusammen. In dieser Zeit ist die Idee entstanden, die beiden Unternehmen zu verschmelzen.

Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ plant Texmo keinen Stellenabbau in Riedlingen beziehungsweise in der neuen Gruppe. Ist das richtig?

Ja. In Riedlingen bleiben rund 500 Arbeitsplätze erhalten. Es kann sein, dass es langfristig an der ein oder anderen Stelle altersbedingte Anpassungen gibt, weil wir uns im internationalen Wettbewerb befinden. Aber die Mitarbeiter bekommen bewusst keine neuen Verträge. Es handelt sich um einen Share Deal, keinen Asset Deal.

Trotz unsere Größe wollen wir intern dokumentieren, dass wir ein Familienunternehmen bleiben. Wir stellen den Mensch in den Mittelpunkt. Das zeigt auch die Tatsache, dass wir alle 1750 Mitarbeiter in fünf Ländern auf drei Kontinenten persönlich, umfassend und wertschätzend über den Zusammenschluss informieren.

Andere hätten vielleicht einen Brief verschickt. Wir haben bewusst gesagt, dass die Produktion in Riedlingen am Montag ruhen soll. Die Mitarbeiter hatten den ganzen Tag die Gelegenheit, mit uns und Texmo-Geschäftsführer Arjunan Ramachandran zu feiern.

Sie wurden als CEO aller fünf Standorte berufen, obwohl Texmo die Mehrheit am neuen Unternehmen hält. Wie kam es dazu?

Zunächst ehrt mich die Aufgabe. Ich empfinde es als Vertrauensbeweis. Natürlich bin ich weiter Angestellter des Unternehmens . Ich bin verantwortlich für alle Stakeholder. Zu meinen Aufgaben gehört es auch, die Mitarbeiter zu vereinen. Aktuell werden vier Sprachen im Unternehmen gesprochen. (lacht)

Mit Schwäbisch sogar fünf. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Konzernsprache demnächst Englisch ist. Wir ermöglichen jedem Mitarbeiter einen Englischkurs. Wir werden unser soziales Umfeld und unsere sozialen Projekte weiter fördern. Wir wollen manche Wohltätigkeitsaktivitäten ausbauen.

Trotzdem nachgefragt: Wer hat bei den großen Entscheidungen das letzte Wort?

Große Entscheidungen treffen wir gemeinsam mit den beiden Inhaberfamilien. Wir treten mit dem Ziel an, Weltmarktführer im Feingusssegment zu werden.

Ein Weltmarktführer im beschaulichen Riedlingen: Ist das nicht etwas zu sportlich?

Nein. Die Feingussbranche teilt sich in zwei Bereiche. Rund 80 Prozent des Marktanteils entfällt auf die Luftfahrt. Hier sind wir als Gruppe weniger tätig. Wir bedienen Industriekunden aller Art. Wir verfügen über Produktionsstätten in Europa, den USA und Asien.

Der Umsatz liegt schon heute bei zirka 150 Millionen Dollar. Wir gehören zu den drei großen Feinguss-Unternehmen in diesem Segment. Jetzt möchten wir weltweit die Nummer 1 werden. Ich bin fest überzeugt, dass das mit der Kraft der neuen Gesellschaft gelingt.

Welche neuen Produkte werden diesbezüglich entwickelt?

Wir waren Weltmarktführer bei der Produktion von Turboladerkomponenten. Weil dieses Produkt in Europa an Bedeutung verliert, arbeiten wir an Ersatzprodukten. Diese Produkte wollen wir am Standort Riedlingen weltweit skalieren.

Wir wollen unser Engagement in der Medizintechnik ausbauen. Wir stellen bereits Implantate her. Mit unseren Partnern in den USA können wir auch global tätig werden.