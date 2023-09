Rückenwind vom Staat gibt es dann nur noch bei der Einhaltung klimapolitischer Vorgaben. Deutsche Unternehmen sollen demnach nicht mehr das produzieren und exportieren, was der Weltmarkt nachfragt, sondern was den Weltklimarettern in Berlin gefällt.

Entsprechend laut sind die Alarmrufe vor allem aus dem Mittelstand, der auch so schon im immer weiter wuchernden Dickicht aus Regulierungen und Dokumentationspflichten wie im Fall des Lieferkettengesetzes zu ersticken droht.

Ähnlich wie beim Gebäudeenergiegesetz, das Hauseigentümern und in der Folge auch Mietern Milliardenkosten für einen kaum messbaren Klimaeffekt aufbürdet, dürften auch bei diesem neuesten Plan die konkreten Auswirkungen für den globalen Ausstoß von Kohlendioxid denkbar gering sein, weshalb betroffene Unternehmen auch argwöhnen, dass der einzige echte Profiteur das gute Klimagewissen der Verantwortlichen in den Regierungsparteien sein dürfte.

Darauf haben die zuständigen Minister allerdings nicht ihren Amtseid abgelegt, sondern auf das Wohl des Volkes. Der britische Premierminister Rishi Sunak, dessen Land unter ähnlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie Deutschland leidet, zog deshalb gerade die klimapolitische Notbremse, weil er sein Land an der Belastungsgrenze sah. Deutschland wird folgen. Aber wann?