Nur eins von vielen? Häfler Traditionslokal ist insolvent

Laut Berufsverband Dehoga trifft die politisch gewollte Rückkehr der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent in der Gastronomie viele Betriebe mit voller Wucht. „Wir haben hochgerechnet, dass bis zum Jahresende rund 12.000 Restaurants und Gaststätten in Deutschland aufgeben“, sagt Max Haller, Dehoga-Vorstand im Landkreis Ravensburg.

Während der Coronapandemie mussten laut Dehoga bundesweit bereits 30.000 Betriebe dicht machen. „In der Gastronomie gibt es keinen lauten Aufschrei wie in anderen Branchen“, sagt Haller, der ein Restaurant im Schloss Waldburg betreibt, „die Kollegen schließen einfach ab - und fertig.“

Viele Gastronome verärgert

Daniela Steinbrenner, Ökonomin am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), kann die Hochrechnung nicht bestätigen. Sie meinte in der ARD: „Aus wissenschaftlicher Sicht ist im Vorfeld schwer einzuschätzen, wie viele Betriebe tatsächlich schließen werden, da wir keinen Einblick in die Kosten der einzelnen Betriebe haben. Wir werden aber Anpassungen sehen, wie kleinere Karten oder mehr Außer-Haus-Service.“

So oder so: Viele Gastronome sind verärgert, weil Bundeskanzler Olaf Scholz als SPD-Spitzenkandidat 2021 in einer ARD-Talkrunde über die coronabedingte Mehrwertsteuersenkung auf sieben Prozent gesagt hatte: „Das schaffen wir nie wieder ab!“ Haller kontert: „Jetzt verfährt man nach dem Motto: Was interessiert mich mein Geschwätz von vorgestern? Da könnte ich weinen.“

Ein Regierungssprecher hält dagegen: „Die Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie war zeitlich befristet, um die Branche in und nach der Covid-19-Pandemie zu unterstützen. Dieses Ziel hat die Maßnahme auf erfreuliche Weise erreicht.“

Gespräche mit Interessenten

Dennoch gibt es eine Nachricht, die vielen Feinschmeckern in der Region nicht schmecken dürfte. Die „R & A Restaurant GmbH“ mit Sitz in Friedrichshafen hat beim Amtsgericht Ulm Insolvenz angemeldet (105 IN 698/23). Die „R & A“ betreibt die Gaststätte „Buchhorner Stuben“ im „Buchhorner Hof“ in Friedrichshafen. Dessen Geschichte geht bis ins Jahr 1900 zurück.

Die gute Kunde: Rechtsanwältin Simone Kaldenbach, die vom Gericht als Insolvenzverwalterin bestellt wurde, will eine Schließung des Traditionsrestaurants verhindern. Kaldenbach sagt gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“: „Der Geschäftsbetrieb wird mit meiner Zustimmung als vorläufige Insolvenzverwalterin vollumfänglich fortgeführt. Der Lohn der 31 Mitarbeiter ist bis Ende Februar 2024 über das Insolvenzgeld abgesichert. Wir führen bereits erste Gespräche mit Interessenten im Hinblick auf eine Übernahme des Restaurantbetriebs. Der Geschäftsbetrieb der Hotels ist vom Insolvenzantrag nicht betroffen.“

Laut Kaldenbach werde in dieser Woche geprüft, ob eine Sanierung aus eigener Kraft gelingen könne oder das Unternehmen an einen Interessenten übertragen wird. Die Insolvenz wurde mit „drohender Zahlungsunfähigkeit“ begründet.

Ursache der wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist nach Unternehmensangaben die Verkettung mehrerer Rückschläge. Simone Kaldenbach

Die Gründe der misslichen Lage sind vielfältig. Kaldenbach: „Ursache der wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist nach Unternehmensangaben die Verkettung mehrerer Rückschläge und Herausforderungen, die das Unternehmen zu bewältigen hatte. Dazu zählen steigende Kosten für Lebensmittel, Waren und Personal, die Auswirkungen der Coronapandemie, insbesondere auch die Rückforderung gewährter Hilfen, sowie die Sperre der Friedrichstraße über nahezu drei Monate.“

Bund und Länder versprechen sich bezüglich der Rückkehr zum alten Steuersatz übrigens Mehreinnahmen von je 1,8 Milliarden Euro. Dass viele Gastronomen die erhöhte Mehrwertsteuer auf die Preise umlegen, sieht man dieser Tage auf vielen Speisekarten.