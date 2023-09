Börse in Frankfurt

Dax und Eurostoxx legen nach EZB–Zinsentscheidung zu

Frankfurt/Main / Lesedauer: 1 min

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa )

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben in einer ersten Reaktion positiv auf die Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank reagiert. Der Dax drehte leicht zurück ins Plus auf 15.

Veröffentlicht: 14.09.2023, 09:34 Von: Deutsche Presse-Agentur