Dax steuert auf starke Wochenbilanz zu

Der Dax hat am Ende einer starken Woche etwas weiter zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel am Freitag um 0,53 Prozent auf 15.870,14 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich für den Dax ein Plus von gut vier Prozent an. Vor allem mildere Inflationsdaten aus den USA hatten zuletzt für Auftrieb gesorgt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitag 1,16 Prozent auf 26.269,88 Zähler. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es um 0,54 Prozent hinauf.

An der Dax-Spitze setzte sich die Erholungsrally der Aktien des angeschlagenen Energietechnikkonzerns Siemens Energy mit einem Plus von drei Prozent fort. Sie profitierten damit weiter von dem jüngsten Durchbruch im Ringen um finanzielle Garantien des Bundes.

Im MDax hatten die Anteilsscheine von Fresenius Medical Care mit einem Gewinn von knapp drei Prozent die Nase vorn. Unter den größten Gewinnern im Nebenwerteindex SDax zogen die Aktien von Varta um gut sechs Prozent an.