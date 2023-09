Dax stagniert ‐ Anleger warten auf US-Zinsentscheid

Die Unsicherheit vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed lässt die Anleger nicht los. Nach seinem schwachen Wochenauftakt hielt sich der Dax zur Mittagszeit auf seinem Vortagsniveau. Mangels Impulsen bedeuteten 15.719,60 Punkte zur Mittagszeit ein knappes Minus von 0,05 Prozent.

Der MDax war mit 26.913,11 Zählern nahezu unverändert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dagegen schaffte es zuletzt mit 0,3 Prozent in die Gewinnzone. In New York zeichnete sich zeitgleich ein leicht positiver Start in den Handel ab.