Börse in Frankfurt

Dax setzt Erholung mit gebremstem Tempo fort

Frankfurt/Main / Lesedauer: 1 min

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. (Foto: picture alliance / dpa )

Der Dax hat am Mittwoch im Anschluss an seine jüngste Erholungsrally weiteren Boden gut gemacht. Zu großen Kursgewinnen wie zuletzt reichte es zwar nicht, mit einem Plus von 0,24 Prozent ging es aber bis auf 15.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 09:46 Von: Deutsche Presse-Agentur