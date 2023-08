Dax setzt Erholung fort — Anleger aber vorsichtig

Die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung Chinas und leicht sinkende Kapitalmarktzinsen haben am Dienstag die Erholung des deutschen Aktienmarktes noch etwas angetrieben. Allerdings hielten sich die Gewinne zuletzt in Grenzen. Der Leitindex Dax gewann gegen Mittag 0,3 Prozent auf 15.839 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Titel stieg um 0,4 Prozent auf 27.388 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone zeigte sich leicht im Plus.

Bei den Einzelwerten sorgten vor allem Analystenkommentare für Bewegung. So büßten die Aktien von Compugroup 2,3 Prozent ein. Die US–Bank Jefferies strich für den Software–Entwickler für das Gesundheitswesen die Kaufempfehlung. Aktien des IT–Dienstleisters Cancom trotzten dagegen einer gestrichenen Kaufempfehlung von Jefferies und legten leicht zu.

Papiere des Solar– und Windkraftparkbetreibers Encavis stiegen dagegen um 2,7 Prozent, hier hatte Jefferies zum Kauf geraten. Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs für Grand City Properties trieb die Aktien der Immobiliengruppe sogar um 5,5 Prozent nach oben.

Unter den Nebenwerten im SDax verloren die Papiere von Dermapharm 3,3 Prozent. Analysten zufolge decken sich die endgültigen Zahlen zum ersten Halbjahr mit den zuvor veröffentlichten Eckdaten. Der Aktienkurs war zuletzt kräftig gestiegen, einige Anleger machten nun wohl erst einmal Kasse.