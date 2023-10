Dax schwerfällig ‐ Chinas Industrie enttäuscht

Der Dax ist am Dienstag kurz nach der Eröffnung nur wenig vorwärtsgekommen. Es bremsten schwache Signale aus der chinesischen Industrie. Starke Vorgaben der Wall Street verpufften damit etwas. Der deutsche Leitindex verbuchte ein Plus von 0,10 Prozent auf 14.731 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,51 Prozent auf 23.965 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte knapp im Plus.

An der Wall Street hatten sich die Indizes am Montag von ihrem Abschwung erholt. In China allerdings trübte sich die Stimmung in dortigen großen und staatlichen Industriebetrieben im Oktober ein. Chinas Börsen tendierten am Dienstag schwach.

Neben der Berichtssaison stehen am Dienstag konjunkturseitig die Verbraucherpreise aus der Eurozone für Oktober im Blick, die nach Einschätzung von Ökonomen gefallen sein sollten. Bereits am Vortag hatten Inflationsdaten aus Spanien und Deutschland positiv überrascht, den Aktienmarkt aber letztlich nicht angetrieben, sondern allenfalls gestützt.