Börse in Frankfurt

Dax schließt im Minus

Frankfurt/Main / Lesedauer: 1 min

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa )

Vor der Leitzinsentscheidung in den USA zur Wochenmitte haben sich die Anleger am Dienstag weiterhin mit Käufen am Aktienmarkt zurückgehalten. Der Dax schloss den dritten Handelstag in Folge schwächer.

Veröffentlicht: 19.09.2023, 09:28 Von: Deutsche Presse-Agentur