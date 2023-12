Börse in Frankfurt

Dax pendelt sich unter Rekordhoch ein

Frankfurt/Main / Lesedauer: 1 min

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. (Foto: picture alliance / dpa )

Kurz vor dem Jahreswechsel und nach einer beeindruckenden Rally ist die Luft raus am deutschen Aktienmarkt. Auch erneute Rekorde an den US-Börsen konnten am Donnerstag die ohnehin nur wenigen noch aktiven Anleger hierzulande nicht mehr aus der Lethargie reißen.

Veröffentlicht: 27.12.2023, 10:31 Von: Deutsche Presse-Agentur