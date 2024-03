Dax nahezu unverändert

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich zunächst zurückgehalten. Nach moderaten Gewinnmitnahmen am Vortag notierte der deutsche Leitindex Dax am Morgen nach dem Handelsauftakt mit plus 0,01 Prozent bei 17.944,30 Punkten nahezu unverändert.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, kam ebenfalls kaum vom Fleck - er notierte nach den ersten Minuten 0,09 Prozent höher bei 26.285,88 Zählern. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich in etwa stabil.

Der Dax hatte in dieser Woche erstmals 18.000 Punkte übertroffen. Konjunkturdaten, die auf einen wieder anziehenden Preisauftrieb in den Vereinigten Staaten und einen weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt deuten, bremsten die Rally zuletzt aber immer mal wieder etwas. All jene Marktteilnehmer, die sich noch immer Hoffnungen auf recht baldige Zinssenkungen machen, wurden etwas enttäuscht.

Kritisch wird deshalb bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed geschaut, der Mitte der kommenden Woche ansteht. Mit einem Zinsschritt wird nicht gerechnet, aber es könnte Signale geben, ob der Leitzins - wie am Markt erwartet - im Juni sinken wird. Vor dem Wochenende laufen nun am „Großen Verfall“ Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. An solchen Tagen können Aktienkurse und auch Indizes ohne ersichtlichen Grund spürbar schwanken.