Börsen

Dax mit fünftem Rekordhoch in Folge

Frankfurt/Main / Lesedauer: 1 min

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. (Foto: picture alliance / dpa )

Der Rekordkurs am deutschen Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte fortgesetzt. Der Dax erreichte am Mittwoch den fünften Tag in Folge eine Bestmarke und überwand erstmals 17.600...