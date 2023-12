Dax leicht im Plus

Der Dax ist heute nur knapp unter seinem jüngsten Rekordhoch geblieben. Am Vormittag hatte der Leitindex die tags zuvor erreichte Bestmarke fast wieder erreicht, die Kraft für einen Sprung darüber fehlte aber. So notierte der Dax am Nachmittag mit plus 0,08 Prozent auf 16.804,40 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 0,35 Prozent auf 26.488,68 Zähler nach. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx stand wiederum ein Plus von 0,1 Prozent zu Buche. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen ist derzeit die größte Schubkraft hinter der aktuellen Jahresendrally.

Unter den Einzelwerten bewegten am deutschen Markt zur Wochenmitte Umstufungen durch Analysten. Eine doppelte Hochstufung durch die Schweizer Bank UBS gab der Erholung der Papiere von BASF weiteren Auftrieb. Die Titel des Chemiekonzerns zogen an der Dax-Spitze um 4,4 Prozent an.

Die Einigung der Ampel-Koalition auf einen Bundeshaushalt für 2024 schmeckte nicht allen Anlegern. So soll eine Kerosinsteuer auf innerdeutsche Flüge eingeführt werden. Die Aktien der Lufthansa verloren angesichts dieser Aussicht 2,2 Prozent.

Vizekanzler Robert Habeck sprach zudem von einem vorzeitigen Auslaufen der Förderung von E-Autos und Einschnitten für die Solarbranche. Die Papiere der Solarzulieferer SMA Solar und Wacker Chemie rutschten daher um mehr als zehn beziehungsweise drei Prozent ab. Für die Anteile des auch auf Halbleiterlösungen ausgerichteten Spezialchemiekonzerns Merck KGaA ging es um 1,6 Prozent bergab.

Der Euro gab etwas nach. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0796 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag etwas höher auf 1,0804 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 2,25 Prozent am Vortag auf 2,24 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,12 Prozent auf 126,83 Punkte. Für den Bund-Future ging es um 0,20 Prozent auf 135,37 Punkte hoch.