Dax leicht im Minus

Der Dax hat am Dienstag an seinen verhaltenen Wochenauftakt angeknüpft. An einem Tag mit vielen Unternehmensberichten sahen Börsianer die Aktienmärkte nach ihrer Vorwochenrally weiter im Konsolidierungsmodus. Der deutsche Leitindex lag am Ende der ersten Handelsstunde mit 0,08 Prozent im Minus bei 15.123,57 Punkten. Der MDax schaffte es nach schwachem Start ins Plus. Er legte zuletzt um 0,41 Prozent auf 25.010,11 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag derweil auf Vortagsniveau.

Bremsend waren Vorgaben aus Fernost, wo Außenhandelsdaten aus China schwach ausfielen, während Australiens Notenbank den Leitzins anhob. Insgesamt werden damit die jüngsten Hoffnungen auf weniger Belastungen durch höhere Zinsen nicht weiter genährt.

Nachdem die Berichtssaison zu Wochenbeginn eine Pause eingelegt hatte, ging es nun weiter. Auch von Telefonica Deutschland gab es Zahlen, Tagesthema aber war die Übernahmeofferte des spanischen Mutterkonzerns Telefonica. Die Aktien von Telefonica Deutschland sprangen um bis zu 40 Prozent hoch. Der Kurs überschritt leicht die gebotenen 2,35 Euro je Aktie.

Im Dax sackten die Papiere von Daimler Truck nach Zahlen um 3,1 Prozent ab auf das niedrigste Niveau seit Juni. Der Nutzfahrzeughersteller steigerte seine Geschäfte weniger stark als von Analysten gedacht.

Mit minus 7,1 Prozent waren die Kursverluste beim SDax-Werte Adtran Holdings noch deutlicher. Der US-Telekomausrüster rechnet mit anhaltend schwachen Geschäften und setzt deshalb seine Dividende aus. Die Tochter Adtran Networks, die als Adva-Nachfolger ebenso im SDax notiert ist, präsentierte laut Händlern „erwartungsgemäß schwache Zahlen“.

Es gab aber auch positive Überraschungen: Fraport überzeugte die Anleger mit seinem Quartalsbericht, der einen Kursanstieg um 2,7 Prozent zur Folge hatte.

Die im MDax notierten Aktien von Evonik, Hella und Rational bewegten sich nach den Quartalsberichten mit bis zu zwei Prozent im Plus. Norma Group aus dem SDax dagegen rutschten um mehr als drei Prozent ab auf das niedrigste Niveau seit mehr als einem Jahr.