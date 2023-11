Dax kaum bewegt - Anleger warten auf Preisdaten

Der Dax hat sich am Dienstag kaum vom Fleck bewegt. Vor den im Wochenverlauf erwarteten Inflationssignalen aus der Eurozone und den USA herrscht Zurückhaltung. Am Nachmittag sank der deutsche Leitindex um 0,18 Prozent auf 15.937,06 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,81 Prozent auf 25.903,45 Zähler.

Unter den Einzelwerten zogen die Papiere von RWE an die Dax-Spitze mit plus 2,9 Prozent. Wie von einigen Analysten erwartet, steckte sich der Energiekonzern an seinem Kapitalmarkttag höhere Ziele für das laufende Jahrzehnt.

Infineon stiegen als zweitstärkster Wert um 1,5 Prozent. Zum Chiphersteller äußerte sich Jefferies-Analyst Janardan Menon optimistischer als bisher. Von der DZ Bank von „Kaufen“ auf „Halten“ abgestuft, gaben derweil die Anteile der Merck KGaA um 1,3 Prozent nach.

Im MDax gewannen Freenet 0,3 Prozent, während Telefonica Deutschland (O2) sich kaum verändert zeigten. Wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Insider berichtet, bereitet O2 eine weitreichende Partnerschaft mit der Konkurrentin Freenet vor.

Der Euro wurde am Nachmittag mit 1,0960 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0951 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,66 Prozent am Vortag auf 2,56 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,37 Prozent auf 124,35 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,03 Prozent auf 131,35 Punkte.