Dax im Plus — Hoffnung auf Ende der Zinsanhebungen

Schwache Wirtschaftssignale aus Europa haben dem Dax am Montag Unterstützung geliefert. Dass sich die Unternehmensstimmung im Euroraum im Juli weiter deutlich eingetrübt hat, ließ Hoffnungen über ein Ende der Zinsanhebungen im Euroraum aufkeimen. Nach einem erwarteten nächsten Zinsschritt der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag sprechen die Daten laut der Commerzbank gegen noch weitere Erhöhungen.

Der deutsche Leitindex Dax drehte nach einem leicht schwächeren Start ins Plus und stieg zur Mittagszeit um 0,14 Prozent auf 16.200,43 Punkte. Der MDax mit den 50 Aktien mittelgroßer börsennotierter Unternehmen zeigte sich am Montag mit 0,09 Prozent auf 28.277,52 Zähler im Plus. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone gab zugleich leicht nach.

Nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen der britischen Vodafone legten Telekomaktien zu. Die Papiere der Deutschen Telekom stiegen um 1,3 Prozent und im MDax hatten Telefonica Deutschland die Nase vorn mit plus 1,6 Prozent. Freenet stiegen um 0,9 Prozent und im SDax gewannen United Internet 2,5 Prozent.

Im MDax berichteten außerdem Hella und Software AG über ihr abgelaufenes Quartal. Der Autozulieferer Hella steigerte seinen Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr deutlich. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Für die Aktien ging es um 0,1 Prozent nach oben.

Die Software AG profitierte im zweiten Quartal vom guten Geschäft mit Datenbanksoftware. Das erklärte Zukunftsgeschäft mit Integrationssoftware wuchs dabei weniger stark als das Geschäft mit Datenbanksoftware. Die Papiere gaben um 0,3 Prozent nach.

Für Deutz hingegen ging es am Ende des Index für kleinere Werte um 5,2 Prozent abwärts. Die HSBC strich ihre Kaufempfehlung für das Papier des Motorenherstellers und kappte das Kursziel.