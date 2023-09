Dax im Minus — US–Zinsentscheidung rückt in den Fokus

Der Dax hat am Montag seiner jüngsten Erholung Tribut gezollt. Nach dem Hinweis der Europäischen Zentralbank (EZB) auf eine Zinspause stelle sich für die Anlegerschaft nun die Frage, ob die US–Notenbank Fed am Mittwoch ähnlich vorgehen werde, sagte Chef–Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Das sei aber „mehr als ungewiss“. Der deutsche Leitindex gab zur Mittagszeit 0,55 Prozent auf 15.806,00 Punkte nach und der MDax verlor 0,59 Prozent auf 27.155,19 Zähler.

In der Woche zuvor hatte der Dax um rund ein Prozent zugelegt und damit positiv auf die Entscheidungen der EZB reagiert. Diese hatte den Leitzins zwar erneut angehoben, aber signalisiert, dass die im vergangenen Jahr begonnene Zinsanhebung zur Bekämpfung der hohen Inflation damit beendet sein könnte.

Unter den Einzelwerten lag zur Mittagszeit die Aktie von Fresenius an erster Stelle im Dax mit einem Plus von 0,7 Prozent. Sie gilt als defensiver Wert, also als weniger von der Wirtschaftslage abhängig als etwa Industrieaktien. Munich Re stiegen um 0,6 Prozent.

Die Aktien von Puma SE legten im MDax um 1,2 Prozent zu. Händler verwiesen darauf, dass die Ferrari–Motorsportabteilung Scuderia Ferrari den Sportartikelhersteller offenbar von 2024 an erneut als Premiumpartner ausgewählt habe.

Die Index–Veränderungen im MDax und dem SDax für kleinere Werte bewegten nur Ionos spürbar. Die Aktie des Internetdienstanbieters legte an der SDax–Spitze um 3,4 Prozent zu. Das Papier des Mutterunternehmens United Internet, das nun wieder im MDax zu finden ist, reagierte nicht auf seinen eigenen Index–Aufstieg und zeigte sich marktkonform etwas schwächer. Der Anteilsschein des Börsenneulings und Wasserstoff–Spezialisten Thyssenkrupp Nucera gab um 1,6 Prozent nach