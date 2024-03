Dax gibt zum Handelsauftakt leicht nach

Nach seinem jüngsten Rekord hat der Dax am Freitag moderat nachgegeben. In den ersten Handelsminuten ging es für den deutschen Leitindex um 0,14 Prozent auf 17.818,51 Punkte nach unten. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax sank auch wegen sehr hoher Verluste bei Hellofresh in der Frühe um 0,94 Prozent auf 25.921,88 Punkte. Impulse könnte im Laufe des Tages der US-Arbeitsmarktbericht geben.

In dieser Woche hatten Auftritte von US-Notenbank-Chef Jerome Powell und der Währungshüter von der Europäischen Zentralbank (EZB) die Zinshoffnungen am Markt bestärkt. Der Dax hatte am Vortag eine neue Bestmarke erreicht, und auch an der Wall Street gab es neue Rekorde. Die Investoren lasen aus den Andeutungen der Währungshüter heraus, dass die Notenbanken im Juni mit ihren Zinssenkungen beginnen könnten.

Auch an Europas Börsen schnauften die Anleger am Freitagmorgen zunächst durch, nach deutlichen Vortagesgewinnen kam der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit plus 0,03 Prozent bei 4975,67 Zählern kaum vom Fleck.