Dax bleibt vor US-Inflationsdaten im Aufwind

Der Dax hat am Dienstag vor Inflationsdaten aus den USA seine Vortagesgewinne ausgebaut. Gegen Mittag stieg der deutsche Leitindex um 0,58 Prozent auf 15.434,73 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Dienstag 0,96 Prozent auf 25.653,58 Zähler. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent nach oben.

Am Nachmittag werden in den USA Inflationsdaten vorgelegt. Investoren versprechen sich davon neue Einschätzungen für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die im Dezember ihre letzte reguläre Zinssitzung in diesem Jahr abhält.