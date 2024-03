Dax bleibt auf Rekordjagd

Der Dax hat am Mittwoch seinen Rekordlauf fortgesetzt und es erstmals über die 18.000-Punkte-Hürde geschafft. Die dazu nötigen positiven Impulse hatte die anhaltende Rally an den US-Börsen geliefert.

Nachdem der deutsche Leitindex im frühen Geschäft bis auf 18.001,42 Punkte geklettert war, bröckelten die Gewinne wieder ab. Der Dax schloss 0,02 Prozent im Minus bei 17.961,38 Punkten. Der Index der mittelgroßen Unternehmen, der MDax, gab um 0,21 Prozent auf 26.352,47 Zähler nach.

Die Berichtssaison hierzulande setzte nochmals Akzente, denn weitere deutsche Unternehmen hatten Geschäftszahlen vorgelegt. So sprangen Zalando mit einem Plus von fast 19 Prozent an die Dax-Spitze und machten damit ihre Verluste seit dem Jahresbeginn mehr als wett. Der Modehändler hatte trotz eines Umsatzrückgangs mit seinem operativen Jahresgewinn die Erwartungen übertroffen. Obendrein kam es gut an, dass Zalando mittelfristig neue Chancen für Wachstum sieht.

EuroStoxx50 steigt auf 5000 Punkte

Ebenfalls deutliche Kursgewinne verbuchten die Eon-Aktien mit plus sechs Prozent. Der Energieversorger hatte nicht nur mit seinen Ergebniszielen für dieses Jahr überzeugt, sondern auch mit einer starken Botschaft für die Jahre bis 2028. Das zog auch die RWE-Aktien mit nach oben, die um knapp ein Prozent zulegten.

Die Vorzugsaktien von Volkswagen sackten unterdessen an das Dax-Ende und verloren fast sechs Prozent. Wie Finanzchef Arno Antlitz während der Telefonkonferenz sagte, rechnet er in China weiterhin mit Marktanteilsverlusten bei Elektroautos.

Der EuroStoxx 50 gewann 0,35 Prozent auf 5000,55 Zähler. Damit stieg der Leitindex der Eurozone erstmals seit dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang des Jahrtausends wieder über 5000 Punkte. Der französische Cac 40 setzte seine Rekordjagd fort und gewann letztlich 0,6 Prozent. Für den britischen Leitindex FTSE 100 ging es um 0,3 Prozent bergauf. In den USA stieg der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss um 0,4 Prozent.

Der Euro stieg. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0939 (Dienstag: 1,0916) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9141 (0,9160) Euro.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,34 Prozent am Vortag auf 2,37 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,14 Prozent auf 125,38 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,30 Prozent auf 132,73 Zähler.