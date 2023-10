Börse in Frankfurt

Dax am Feiertag unter Druck

Frankfurt/Main / Lesedauer: 1 min

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. (Foto: picture alliance / dpa )

Der Dax knüpft am Tag der Deutschen Einheit an seinen schwachen Wochenauftakt an. Während steigende Renditen Anleihen stetig attraktiver machen, sinkt das Interesse der Anleger an Aktien weiter.

Veröffentlicht: 02.10.2023, 09:37 Von: Deutsche Presse-Agentur