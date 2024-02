Das Mittagessen mal schnell drucken

An der Uni Hohenheim wird das Mittagessen gedruckt. Dabei geht es keineswegs um den Speiseplan der dortigen Mensa, sondern um die Aktivitäten der Forscher am Institut für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie. An der traditionsreichen Universität in dem Stuttgarter Stadtteil wird gerade mit einem sogenannten 3D-Food-Drucker ein essbares Modell des Hohenheimer Schlosses hergestellt. Das Ganze besteht aus einer „lebensmittelnahen Matrix“, wie Doktorand Robert Fribus erläutert, der den speziellen Drucker bedient. Man könnte aber auch einfach Keksteig dazu sagen - schmecken tut die ungewöhnliche Speise allemal.

Was wie ein netter Gag wirkt - und sicher auch ist - hat durchaus einen ernsthaften Hintergrund. Die Lebensmittelwissenschaftler und Biotechnologen in Hohenheim haben den Drucker für Nahrungsmittel nicht nur weitestgehend selbst gebaut und seine Software programmiert. Sie forschen nun intensiv damit, um seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten auszutesten.

Lebensmittelherstellung auf ganz neuem Level

„Solch ein 3D-Food-Drucker hebt die Lebensmittelherstellung auf ein ganz neues Level“, sagt Fachgebietsleiter Mario Jekle im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Laut dem Professor sind Lebensmitteldrucker zwar schon heute im Einsatz - etwa in der gehobenen Sterne-Küche, um ganz besondere Vorspeisen sowie Desserts zu kreieren oder auch Nudeln in Rosenform -, doch die Lebensmittelexperten der Uni Hohenheim sehen noch ganz andere Anwendungsmöglichkeiten.

Zum einen gibt es den kommerziellen Aspekt: Mit Food-Druckern lassen sich ganz neue Lebensmittel herstellen, die die Kundschaft begeistern oder auch großen Trends wie der veganen Ernährung folgen. So werde der vegane „Lachs“, der bereits bei Rewe in den Regalen liegt und durchaus Fans hat, in sogenannten Lachs-Drucker-Farmen hergestellt, berichtet der Lebensmittel-Professor. Darunter sind Betriebe mit Hunderten 3D-Food-Druckern zu verstehen, die im großen Stil aus einem eiweiß-basierten Grundstoff Lachs drucken - zumindest ein proteinhaltiges Lebensmittel, das in etwa wie Lachs aussieht und schmeckt. Auch Steaks können so hergestellt werden, ohne dass auch nur ein einziges Rind geschlachtet werden muss. Dies stellt nicht nur ein vielversprechendes Geschäftsmodell dar, sondern zahlt auch auf wichtige Themen wie Tierschutz und Nachhaltigkeit ein.

„New Food Festival“ in Stuttgart zeigt Innovationen

Eine weitere nachhaltige Anwendung des 3D-Druckers ist zudem die Möglichkeit, Lebensmittel aus Reststoffen in der Nahrungsmittelerzeugung herzustellen, die bisher noch keine Verwendung finden. „Bei der Herstellung von Haferdrinks bleibt zum Beispiel Okara übrig, das noch zu Lebensmitteln weiterverarbeitet werden kann“, sagt Jekle. Auch aus Trester von der Saftherstellung, aus Sojaresten und unreifen Trauben, die im Weinbau aussortiert werden, ließen sich Nahrungsmittel drucken, ergänzt Doktorand Fribus.

Mit solchen und vielen weiteren Innovationen aus der Lebensmittelbranche befasst sich die Fachmesse „New Food Festival“, die vom 28. Februar bis 1. März erstmals in der Stuttgarter Liederhalle stattfindet. Schwerpunktthemen dort sind: Food, Agrar, Gastronomie und Handel. Auf der Messe in der Landeshauptstadt wird auch der Hohenheimer Food-Drucker zum Einsatz kommen. „Neue Technologien wie etwa der 3D-Druck können die Lösung für viele Ernährungsprobleme auf der Welt sein“, prognostiziert Mark Leinemann, Vorsitzender des Netzwerkverbands „Crowdfoods“, der Start-ups und Innovatoren aus der Lebensmittelindustrie in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertritt. Leinemann organisiert die Messe in Zusammenarbeit mit der Stadt sowie der Region Stuttgart und rechnet in diesem Jahr mit mehr als 50 Ausstellern sowie bis zu 500 Fachbesuchern. Auch in Sachen Klimaschutz können Lebensmittelinnovationen einen enormen Beitrag leisten. „Allein der Food-Sektor verursacht 30 Prozent des weltweiten Ausstoßes von Klimagasen“, berichtet Leinemann, weshalb er Innovationen in diesem Sektor weiter voranbringen will.

Drittgrößter Wirtschaftssektor in Deutschland

Fakt ist: Die Food-Branche verspricht weltweit ein enormes Wachstumspotenzial - und auch Deutschland, insbesondere Baden-Württemberg, kann davon profitieren. Schon heute sind mehr als 400.000 Menschen in nahezu 47.000 Betrieben allein im Südwesten in der Lebensmittelwirtschaft beschäftigt - Tendenz weiter steigend. Das Nahrungsmittelgewerbe bildet schon heute den drittgrößten Wirtschaftssektor in Deutschland - von der Erzeugung auf dem Acker über die Verarbeitung und den Vertrieb bis hin zur Gastronomie.

Neben bekannten Lebensmittelmarken wie Bürger Maultaschen, Jermi Käse, Ritter Sport und Knorr gibt es in der Branche im Südwesten auch jeden Menge kleinere und mittelständische Betriebe bis hin zu ausgesprochen innovativen Start-ups. Eine spannende Neugründung, die bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat, ist etwa die Beneto Foods GmbH in Albstadt (Zollernalbkreis), die Nudeln aus Grillen-Pulver herstellt. Sicher nicht jedermanns Geschmack - aber nahrhaft und gesund ist die Insekten-Pasta allemal.

Hat der Thermomix bald ausgedient?

3D-Food-Drucker gibt es schon heute zu kaufen. Allerdings sind sie mit etlichen Tausend Euro noch recht teuer, sodass sie - Stand jetzt - nur für ganz spezielle Anwendungen infrage kommen. Doch Jekle sieht mittelfristig Preise von um die 1000 Euro pro Drucker als durchaus realistisch an und hat auch schon eine ganz konkrete Zukunftsvision. „Ich kann mir vorstellen, dass in zehn Jahren in fast jeder Küche solch ein Gerät stehen wird“, sagt der Wissenschaftler. „Praktisch als Nachfolger für den Thermomix“, ergänzt einer der anwesenden Besucher im Hohenheimer Food-Labor schmunzelnd.