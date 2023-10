Der Wirtschaft im Südwesten geht es schlecht. Warum das so ist, was sich ändern müsste und weshalb wir sofort handeln müssen, erzählt Christian O. Erbe, der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Wenn es um den Zustand der Wirtschaft geht, variieren die Aussagen zwischen „Wir stehen alles in allem gut da“ und einem totalen Abgesang auf den Standort Deutschland ‐ inklusive De-Industrialisierung. Was stimmt denn nun?

Wir sind in Deutschland durchaus gut aufgestellt. Allerdings verlieren wir im Moment an Boden. Im Vergleich zu anderen Standorten leiden wir zunehmend an Schwächen. Wir werden mehr und mehr eingeholt und dürfen uns deshalb nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir müssen etwas tun ‐ sonst werden wir sogar überholt.

Wie ernst ist die Lage?

Die Lage ist ernst. Denn alle Maßnahmen, die wir einleiten, benötigen natürlich eine gewisse Zeit, bis sie wirken. Deshalb müssen wir im Prinzip sofort handeln. Der Wettbewerb wird eindeutig härter. In der Bevölkerung wird oftmals übersehen, dass wir in einem globalen Wettbewerb stehen.

Das gilt für den Großteil der Unternehmen in Baden-Württemberg. Jeder dritte Arbeitsplatz und nahezu 50 Prozent der Umsätze hängen am Export. Wenn wir da an Boden verlieren ‐ und das tun wir gerade –, dann haben wir ein größeres Problem.

Wie geht es der Wirtschaft im Südwesten aktuell?

Die Auftragseingänge ‐ etwa im Maschinenbau ‐ gingen zweistellig zurück. Das ist alarmierend. Dies ist dem rückläufigen Export geschuldet. Auf der anderen Seite geht aber auch der Konsum zurück. Da spüren wir eine deutliche Kaufzurückhaltung. Früher hat fast immer ein Bereich den anderen getragen. Jetzt gehen sowohl der Konsum als auch die Exporte zurück.

Wie sieht es mit den Investitionen in Baden-Württemberg aus? Man hat den Eindruck, dass unsere Unternehmen fast nur noch im Ausland investieren ‐ und wenn doch im Inland, dann in Ostdeutschland und nicht im Südwesten.

Ein Rückgang der Investitionen im Land ist auf jeden Fall feststellbar. Wir haben mehr und mehr Unternehmen, die verstärkt im Ausland investieren. Das ist ein klarer Trend, den wir sehen. Und das Gefährliche daran ist, dass er schleichend abläuft.

Deshalb wird das in Politik und Öffentlichkeit noch nicht so wahrgenommen. Aber ganz klar ist: Jeder Arbeitsplatz, der hier abfließt, wird nicht mehr zurückkommen. Das ist ein Trend, dem wir entgegenwirken müssen.

Gibt es bereits Personalabbau?

In manchen Unternehmen, ja. In größerem Umfang wird das aber erst nachfolgen. Im Moment ist das noch nicht so problematisch, da der Arbeitskräftemangel diese Entwicklung ein Stück weit auffängt. Die Frühindikatoren deuten aber schon heute auf einen Arbeitsplatzabbau in ein, zwei Jahren hin.

Wird die Konjunktur im kommenden Jahr wieder besser?

Vom negativen Wachstum in 2023 werden wir im kommenden Jahr wohl auf ein Miniwachstum kommen. Das wäre dann schon eine Verbesserung ‐ aber eben auf einem sehr niedrigen Niveau.

Sind wir also tatsächlich wieder der „kranke Mann Europas“?

Wir haben ein Minus bei den Ausfuhren. Und beim Wachstum sind wir Schlusslicht in Europa, alle anderen großen Volkswirtschaften weisen hier Zuwächse auf. Insofern würde ich sagen, wir sind zumindest auf dem besten Wege, wieder zum kranken Mann zu werden.

Was sind die Gründe dafür?

Es gibt drei Gründe: Der Erste ist das Energie-Thema, das die Unternehmen sehr stark bewegt und auch belastet. Der zweite Grund ist der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel. Der dritte Grund sind die hohen Steuern und Abgaben in Deutschland.

Wir haben hier mit die höchste Körperschaftssteuer im internationalen Vergleich ‐ und das belastet die Unternehmen natürlich. Dies ist ein klarer Standortnachteil gegenüber anderen Ländern.

Gibt es auch Bereiche, in denen wir noch gut sind?

In Bereichen, die stark technologiegetrieben sind, sind wir noch gut. Der Hightech-Ansatz, der auch einen höheren Wert unserer Produkte darstellt und uns erlaubt höherpreisig als der Wettbewerb zu sein, ist unser Schlüssel in die Zukunft.

Das hat mit dem Know-how zu tun und damit auch mit Forschung und Entwicklung. Deshalb muss die Forschungsförderung weiter intensiviert werden. Dann bleiben unsere Produkte wettbewerbsfähig ‐, selbst wenn wir höhere Kosten haben.

Es wird auch viel über Bildung diskutiert. Ist die noch gut oder gibt es da ebenfalls bedenkliche Tendenzen?

In der schulischen Bildung gibt es sicher Verbesserungspotenzial. Da sind wir im Vergleich zu anderen Ländern deutlich schlechter. Das hat sicher auch mit der Zuwanderung und den noch nicht guten Sprachkenntnissen der eingewanderten Kinder zu tun.

Da ist es wichtig, zu unterstützen, damit auch diese Kinder einen guten Bildungspfad beschreiten können. Dazu kommt, dass wir Schüler viel früher mit dem Thema beruflich Bildung konfrontieren müssen.

Weshalb?

Aktuell ist die akademische Ausbildung eindeutig überbetont. Davon müssen wir wieder wegkommen. Da sind häufig auch die Eltern schlechte Berater ihrer Kinder. Die Wirtschaft braucht viel mehr Leute, die aus der dualen beruflichen Ausbildung kommen ‐ und nicht nur von den Universitäten.

Wir müssen dazu kommen, dass beide Ausbildungswege als gleichwertig angesehen werden. Die duale Ausbildung ‐ Lehre und auch das duale Studium ‐ ist ganz klar eine Stärke des Standorts Deutschland.

Wie zufrieden sind Sie mit der Politik?

Der Bundeskanzler hat mit dem „Deutschlandpakt“ ja einen ganz großen Wurf angekündigt. In der Einschätzung, dass ein ganz großer Handlungsbedarf besteht, gehen wir als Wirtschaft voll mit ihm konform. Jetzt ist aber die Frage, was passiert nun. Es muss schnell priorisiert und ganz klar gesagt werden, was sind die nächsten Schritte, die wir umsetzen müssen.

Diese wären?

Ganz wichtig ist eine schnelle Entlastung der Unternehmen bei den Energiekosten. Wir brauchen auch eine erleichterte Einwanderung von Fachkräften. Weitere Themen sind steuerliche Entlastungen für Betriebe und eine deutliche Entbürokratisierung. Entscheidend ist, dass Genehmigungsprozesse deutlich schneller gehen müssen. Das hängt auch eng mit dem Thema Digitalisierung zusammen.

Der Fachkräftemangel ist längst ein Arbeitskräftemangel. Ist die Lage in Baden-Württemberg noch schlimmer als bundesweit?

Da deutet schon einiges darauf hin. Bei Umfragen zu den dringlichsten Herausforderungen von Unternehmen wird in Baden-Württemberg stets der Fachkräftemangel an Nummer eins genannt. Das ist in anderen Bundesländern noch anders.

Wir haben etwa zwei Millionen offene Stellen und auf der anderen Seite immer noch 2,7 Millionen Arbeitslose. Warum schaffen wir es nicht besser, diese in Arbeit zu bringen?

Also zunächst muss man sagen, dass es wirklich beeindruckend ist, wie gut die Agentur für Arbeit mittlerweile arbeitet. Früher wurden die Arbeitslosen vom Arbeitsamt eher „verwaltet“. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die Agentur ist inzwischen wirklich sehr gut beim Vermitteln.

Bei den 2,7 Millionen müssen wir nun sehr genau differenzieren, weil es darunter ja die verschiedensten Historien gibt. Allein von den Arbeitsinhalten her kann nicht jeder auf jede Stelle passen. Man muss genau analysieren, wie man noch mehr Menschen aus der Arbeitslosigkeit herausbringen kann. Bei manchen ist das sicher sehr mühsam.

Macht es die Ampel zu attraktiv, nicht zu arbeiten? Ist der Abstand zwischen Niedriglöhnen und dem Bürgergeld nicht mehr groß genug?

In gewissen Fällen wird das sicher der Fall sein. Das ist natürlich immer auch eine Frage der Motivation der jeweiligen Person. Auf der anderen Seite gibt es beim Bürgergeld ja auch keine Reichtümer.

Wir müssen aber schon genau darauf schauen, dass wir nicht den Anreiz geben, die Leute vom Arbeiten abzuhalten. Wir dürften aber auch nicht jedem unterstellen, dass er faul ist und gar nicht arbeiten möchte.

Kann sich Deutschland langfristig behaupten zwischen China, den USA und anderen großen Playern?

Deutschland kann da auf jeden Fall bestehen. Früher standen unsere Unternehmen vor allem im direkten Wettbewerb mit US-Konzernen. Heute geht der Fokus mehr in Richtung China. Wir müssen einfach so attraktiv und leistungsfähig sein, dass sich die Kunden für uns entscheiden.

Die Unternehmen können das, es müssen eben nur die Rahmenbedingungen passen, um unsere Unternehmen auch in Deutschland zu halten.

Und wie geht es der Automobil- und Zulieferindustrie? Werden alle den Wandel zum E-Auto überleben?

Die Betroffenheit ist da sehr unterschiedlich. Das hängt sehr vom Geschäftsmodell der einzelnen Zulieferer ab und davon, wie gut sie in der Lage sind, den Wandel und die technologische Neuausrichtung zu vollziehen. Dabei geht es auch darum, ob genug Kapital vorhanden ist, um in die notwendige Transformation investieren zu können.

Wird es den einen oder anderen Zulieferer erwischen? Werden wir Insolvenzen sehen?

Wenn ein Unternehmen den Wandel nicht mitgehen kann, ist die Wahrscheinlichkeit dafür doch sehr hoch.

Wie stehen Sie zum Industriestrompreis? Ist dieser unausweichlich?

Ich bin überhaupt kein Freund des Industriestrompreises. Er doktert wieder nur an den Symptomen herum und nicht am Grundübel. Wir müssen schauen, dass wir die Energieproduktion schnell ausweiten. Zudem schauen wir immer nur auf eine kleine Gruppe an Unternehmen, die besonders energieintensiven Betriebe.

Aber alle Branchen leiden unter den hohen Strompreisen. Deswegen fordern wir unter anderem eine allgemeine Reduktion der Stromsteuer für alle Unternehmen ‐ vom DAX-Konzern bis zum Ein-Mann-Betrieb.

Was droht dem Südwesten, wenn wir diese ganzen Herausforderungen nicht meistern?

Ich glaube schon, dass wir dann eine De-Industrialisierung bekommen werden. Diese wird weiterhin schleichend voranschreiten. 30 Prozent der Unternehmen in Baden-Württemberg wollen künftig vor allem im Ausland investieren ‐ wenn es hier keine Entlastung gibt.

Was macht sie trotzdem optimistisch?

Zuversichtlich stimmt mich unsere Technologieführerschaft, die wir weiterhin leben und ausbauen müssen. Dazu gehören auch die hervorragenden Hochschulen im Land.

Das Potenzial ist da. Sie haben auch angedeutet, dass die Erkenntnis, dass sich jetzt etwas ändern muss, ebenfalls in Wirtschaft und Politik vorhanden ist. Jetzt braucht es noch den notwendigen Leidensdruck. Ist dieser schon groß genug?

Der Leidensdruck ist mittlerweile so groß, dass auch Handlungsdruck daraus entsteht. Jetzt muss aber relativ zeitnah die Umsetzung erfolgen. Wir müssen nun die konkreten Schritte gehen ‐ und das schnell. Wir dürfen nicht schlendern, wir müssen rennen.