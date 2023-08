Die Stunde der Entscheidung rückt näher: Im Juni wurde ein allgemeiner Gesetzesrahmen zum E–Euro vorgelegt und spätestens im Oktober dieses Jahres will die Europäische Zentralbank (EZB) entscheiden, ob sie die Arbeit an der digitalen Zentralbankwährung fortsetzt.

Nicht nur bei Bürgern und Unternehmen, auch bei Experten aus der Finanzwelt herrscht derweil Rätselraten: Warum braucht der Bürger in Europa den digitalen Euro überhaupt? „Diese Frage kann ich nicht beantworten, denn ich weiß es nicht“, sagte der Ökonom und E–Euro–Experte Philipp Sandner der „Schwäbischen Zeitung“.

Sandner erforscht als Professor für Innovation und Entrepreneurship an der Frankfurt School of Finance and Management digitale Währungen, den Bitcoin und die Blockchain–Technologie und beriet unter anderem das Bundesfinanzministerium und die EU–Kommission in diesen Fragen.

Doch was die Einführung des E–Euro angeht, ist er skeptisch: Die Vorteile des digitalen Euro für den Bürger in Europa seien rundherum fragwürdig. Sandner: „So wie ich es sehe, kann niemand die Frage des Nutzens für das Individuum mit aller Präzision beantworten, auch die EZB hat damit Schwierigkeiten.“

In Europa gibt es mit der Single Euro Payments Area, kurz SEPA, bereits einen Zahlungsverkehrsraum mit einem einheitlichen System für bargeldlose Zahlungen für Privatpersonen, Firmen und andere Akteure. 36 Staaten, darunter alle 27 Staaten der EU, beteiligen sich an SEPA. Auch das internationale Bankenzahlungssystem SWIFT liegt mit seinem Brüsseler Stammsitz in der Europäischen Union.

Hinzu kommen zahlreiche private Anbieter wie Visa, Mastercard, Apple oder Google, die bargeldlose Zahlungen über Karten oder das Smartphone ermöglichen. Um diese Dienste zu nutzen, brauchen Privatpersonen lediglich ein Girokonto. Eine weitere Möglichkeit der digitalen Zahlung scheint für den Normalgebrauch daher nicht notwendig.

E–Euro soll „Bargeld im digitalen Gewand“ werden

Die Zentralbanken leiten daraus trotzdem die Notwendigkeit des digitalen Euro ab, da durch die Digitalisierung die Bargeldnutzung in Europa zurückgehe: „Mit dem Rückgang der Barzahlungen verliert die einzige Form von Zentralbankgeld, die der Bevölkerung zur Verfügung steht, an Bedeutung“, sagte Bundesbank–Vorstand Burkhard Balz im Mai in einem Vortrag an der Andrássy–Universität in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

„Die Existenz von Zentralbankgeld, also die Möglichkeit, jederzeit Geschäftsbankengeld auf dem Bankkonto gegen den gleichen Betrag in bar tauschen zu können, „verankert“ das Vertrauen der Menschen in die Stabilität des Geldsystems.“ Der E–Euro solle „Bargeld im digitalen Gewand“ werden, erklärte Balz.

Das Problem für Politik und Notenbank: Die meisten Bürger unterscheiden schlicht nicht zwischen Zentralbankgeld auf der einen und Geschäftsbankengeld, oder Giralgeld, auf der anderen Seite. Tatsächlich kennt ein Großteil der Bürger nicht einmal den Unterschied zwischen diesen beiden Geldarten, weil er nämlich aus Bürgersicht nahezu irrelevant ist: Hebt jemand 100 Euro vom Bankautomaten ab, tauscht er damit Giralgeld in Zentralbankgeld um.

Zahlt jemand am Schalter 100 Euro in Scheinen auf sein Sparbuch ein, findet der umgekehrte Tauschprozess statt. Somit tauschen Bürger ständig zwischen Zentralbankgeld und Giralgeld hin und her, ohne es zu bemerken.

EZB und EU sind stark an Einführung des E–Euro interessiert

Entsprechend gering ist das Interesse der Bürger am digitalen Euro: In einer repräsentativen Umfrage des Bundesverbands deutscher Banken gaben 76 Prozent der Befragten an, dass der digitale Euro nicht notwendig sei, weil die heute schon bestehenden Zahlungsmöglichkeiten vollkommen ausreichten. 58 Prozent sprachen sich hingegen generell gegen digitale Zahlungen aus, weil diese nicht anonym seien und damit die Privatsphäre einschränkten.

Das bedeutet: Die Bürger ordnen den E–Euro also nicht auf der Bargeldseite, sondern auf der Giralgeldseite ein. Ob es sich dabei um Zentralbankgeld handelt oder nicht: Für die Bürger hat der digitale Euro schlicht nichts mit Bargeld zu tun.

Dem bürgerlichen Desinteresse steht der große Aufwand gegenüber, mit dem Politik und Zentralbank den digitalen Euro vorantreiben. „Die EZB ist sehr stark an der Einführung des E–Euro interessiert, die EU–Kommission ebenfalls“, sagt E–Euro–Experte Philipp Sandner. Dabei sei nicht nur der Nutzen unklar, die Einrichtung der erforderlichen Infrastruktur sei zudem aufwendig und kostspielig.

„Von daher ist es sehr merkwürdig, dass der digitale Euro mit einem solchen Aufwand und einer solchen Power vorangetrieben wird.“ Sicherlich gebe es eine Reihe von Vorteilen: Transaktionen würden günstiger, sodass private Konzerne wie Visa und Mastercard Händlern ihre Gebührenstruktur nicht mehr aufzwingen könnten. Zudem wären die Bürger nicht dem Insolvenzrisiko internationaler Zahlungsanbieter ausgesetzt.

Geopolitisches Wettrennen um digitales Zentralbankgeld

Doch all dies ließe sich auch ohne den E–Euro erreichen. Es erklärt somit kaum die politische Vehemenz, mit der die Einführung des digitalen Euro betrieben wird. Tatsächlich scheint dahinter die Angst der Europäer zu stecken, geostrategisch noch weiter ins Hintertreffen zu geraten.

Laut der US–amerikanischen Denkfabrik „Atlantic Council“ arbeiten derzeit 130 Zentralbanken weltweit an der Einführung einer sogenannten CBDC (Central Bank Digital Curreny, digitale Zentralbankwährung). Elf Staaten, darunter Nigeria, Jamaika und die Bahamas, geben bereits digitales Zentralbankgeld aus, 21 weitere Länder, darunter China, Südafrika und Russland, führen momentan Pilotversuche durch.

Insofern scheint der E–Euro sowohl Prestigeobjekt als auch Teil eines geopolitischen Wettrennens zu sein — und für diesen wird nun händeringend nach einem „use case“, also einem einleuchtenden Anwendungsfall für Bürger und Unternehmen, gesucht. „Das politische Argument für den digitalen Euro ist, dass man in Europa gerne eine eigene, eine souveräne Zahlungsinfrastruktur hätte“, sagte Sandner.

Das sei politisch nachvollziehbar, betreffe die potenziellen Nutzer eines E–Euro aber nicht. Das Dilemma für die EZB: Ohne einen klaren Nutzen für die Bürger hat eine digitale europäische Zahlungsinfrastruktur keinen geostrategischen Wert — denn je weniger Nutzer diese hat, desto bedeutungsloser ist sie. Die gezwungen wirkende Suche nach den Vorteilen des E–Euro lässt zudem die Skepsis unter den EU–Bürgern steigen — insbesondere in jenen Ländern, in denen Bargeld weiterhin sehr beliebt ist, wie in Deutschland oder Österreich.

Hinter Anonymität der Währung steht ein Fragezeichen

Ob diese Skepsis begründet ist, lässt sich derzeit nicht beantworten. Kritiker befürchten, dass die Zentralbanken sich mit dem digitalen Euro Kontrollmechanismen sichern wollen, die anfänglich zwar ausgeschlossen, später aber genutzt werden könnten. So könnte der E–Euro programmierbar gestaltet werden, wodurch die Zentralbank direkte Kontrolle zum Beispiel über das Verfallsdatum, die Inflationsrate oder die Nutzungsoptionen des Geldes hätte.

Diese könnten sogar für jeden Bürger individuell angepasst werden. „Auch hinter der Anonymität des digitalen Euro steht derzeit noch ein großes Fragezeichen“, sagt E–Euro–Experte Philipp Sandner. Momentan würde die Frage der Anonymität heruntergespielt und die Programmierbarkeit der Währung ausgeschlossen. „Doch wer garantiert den EU–Bürgern, dass diese Versprechen auch in einigen Jahren noch gelten?“